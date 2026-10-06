Shakira y Piqué llevan a los tribunales los viajes de sus hijos

La relación entre Shakira y Gerard Piqué volvió a tener un capítulo en los tribunales de Barcelona. Este martes 6 de octubre, la representación legal de la cantante emitió un comunicado en el que explicó la solicitud que la artista habría planteado respecto a los desplazamientos de sus hijos, Milan y Sasha, durante los periodos de vacaciones.

La petición no busca, según el documento, reducir el tiempo que los menores pasan con su padre, sino modificar la manera en que se realizan los viajes entre Estados Unidos y España. La propuesta de Shakira, de acuerdo con lo publicado, consiste en que durante los recesos de pocos días, sea Piqué quien viaje a Miami para encontrarse con sus hijos, en lugar de que sean ellos quienes deban desplazarse hasta Barcelona.

Shakira buscaría preservar la rutina de sus hijos

De acuerdo con el comunicado, la preocupación de la cantante está relacionada principalmente con el impacto que los viajes transatlánticos pueden tener sobre los menores cuando se trata de estancias de corta duración.

“Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños”, se titula el documento difundido por su equipo de relaciones públicas.

En este, la defensa de la artista sostiene que la solicitud pretende que los desplazamientos sean compartidos entre ambos padres y que los niños puedan mantener con mayor estabilidad sus actividades escolares, sociales y familiares.

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La propuesta contempla especialmente los periodos de vacaciones breves, en los que un viaje entre Miami y Barcelona implica largas jornadas de desplazamiento y cambios de horario para los menores.

La intención, según la representación legal de Shakira, es proteger su bienestar emocional, físico y académico, sin modificar el tiempo que comparten con Piqué.

La expareja se reencontró ante un juez

Horas después de que se conociera el comunicado, Shakira y Piqué habrían coincidido ante un juez en un tribunal de Barcelona, ciudad en la que vivieron durante cerca de una década antes de poner fin a su relación en 2022.

La situación se produce cuatro años después de que la expareja estableciera el acuerdo relacionado con la custodia y el régimen de visitas de sus hijos.

Tras la separación, Shakira dejó España y posteriormente se trasladó con los menores a Estados Unidos, donde reside desde abril de 2023. Desde entonces, los viajes entre ambos países han formado parte de la dinámica establecida para que Piqué pueda compartir tiempo con sus hijos.

Según información publicada por La Vanguardia, los abogados de ambas partes habrían mantenido conversaciones hasta el último momento con la intención de alcanzar un acuerdo y evitar que el asunto llegara a una instancia judicial este martes.

Piden proteger la privacidad de Milan y Sasha

El comunicado también hizo énfasis en la necesidad de mantener al margen a los dos menores de la exposición pública que ha acompañado la relación de sus padres desde la separación.

La representación de Shakira pidió a los medios de comunicación respetar la privacidad de Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, y tener especial consideración al abordar el proceso.

La cantante busca así que cualquier modificación en la dinámica de visitas tenga como prioridad la rutina de sus hijos, especialmente durante los periodos de descanso más cortos, sin que esto implique limitar el vínculo que mantienen con su padre.

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