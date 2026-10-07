¿Es Camilo Cifuentes? Video mostró el rostro del hombre que apareció junto a ‘La Mijita’

El misterio sobre la identidad de Camilo Cifuentes podría estar llegando a su fin. En medio de la polémica que rodea al creador de contenido por su vida sentimental, comenzó a circular un video en redes sociales en el que aparece junto a Anthía López, conocida como ‘La Mijita’, y en el que se alcanza a ver con mayor claridad el rostro del influencer.

Cifuentes se ha caracterizado durante años por mantener su rostro oculto. El creador de contenido se hizo popular por sus videos de ayuda social, en los que compra productos a vendedores ambulantes y ayuda a personas en situación de necesidad, pero siempre procurando que su identidad permaneciera en segundo plano.

Sin embargo, en los últimos días su nombre pasó de ser reconocido por sus obras sociales a estar en el centro de una fuerte controversia relacionada con su vida sentimental.

El influencer confirmó recientemente que terminó su relación con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo. Poco después, comenzaron a circular señalamientos de una supuesta infidelidad y el nombre de Anthía López, ‘La Mijita’, apareció en medio de las especulaciones.

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Video de Camilo Cifuentes junto a La Mijita habría revelado su rostro

En medio de esta polémica empezó a circular un video grabado durante un evento de improvisación realizado en una cancha de fútbol en Medellín.

En las imágenes aparece ‘La Mijita’ llegando al lugar y sentándose junto a un hombre que lleva una gorra negra con una W y gafas oscuras. La persona que está grabando identifica al acompañante como Camilo Cifuentes y decide hacer un acercamiento con la cámara.

“Para los que no conocen al irreconocible, Camilo Cifuentes, ahí está el mejor influenciador de Colombia”, se escucha decir al hombre que registra el momento.

Posteriormente, mientras enfoca al acompañante de la influencer, añade: “La Mijita con el Camilo, ahí la primicia. No le digan a nadie”.

El acercamiento permite observar durante varios segundos el rostro del hombre que, según quien grabó el video, sería Cifuentes. La grabación rápidamente comenzó a circular entre usuarios que durante años han intentado descubrir cómo luce realmente el creador de contenido.

Aunque el influencer ha dado algunas pistas sobre su apariencia en diferentes publicaciones, hasta ahora había mantenido buena parte de su rostro cubierta con gorras, gafas, tapabocas u otros elementos.

De hecho, apenas unos días antes de esta nueva polémica, Cifuentes había aparecido en el estadio Palogrande de Manizales durante un partido benéfico, donde también mostró más detalles de su apariencia, aunque llevaba gorra, gafas y tapabocas.

¿Camilo Cifuentes y La Mijita son pareja?

La aparición conjunta de Cifuentes y ‘La Mijita’ también volvió a encender las especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

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Las versiones comenzaron a tomar fuerza después de que circularan fotografías y videos de los dos compartiendo en diferentes espacios. La situación se volvió aún más polémica luego de que María Camila Sepúlveda, expareja de Cifuentes y madre de su hijo, diera su versión sobre la ruptura.

Sepúlveda aseguró que hasta poco antes de la separación todavía existían conversaciones y planes relacionados con formar un hogar y construir una familia. También cuestionó que, mientras ella atravesaba su embarazo, Cifuentes hubiera continuado su vida sentimental junto a otra mujer.

Cifuentes, por su parte, confirmó que la relación con Sepúlveda terminó, pero rechazó que las redes sociales completen la historia con suposiciones. Explicó que se trató de una relación corta que ambos intentaron sacar adelante, pero que llegó a un punto en el que dejó de ser sana para los dos.

El creador de contenido también señaló que su prioridad actualmente es el hijo que espera con Sepúlveda y pidió que las diferencias entre los adultos no terminen afectando al bebé.

Mientras tanto, ‘La Mijita’ negó públicamente haber sido la causa de la ruptura. La creadora de contenido española aseguró que es falso que se hubiera metido en un hogar o que hubiera provocado el final de una relación.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que sean pareja.