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Yurupary de Oro, un encuentro con la cultura y el folclor del Guaviare
Con más de tres décadas de historia, este evento se convierte en una de las grandes expresiones culturales del departamento.
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Colprensa
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Martes, 6 de Octubre de 2026

El Guaviare es un lugar que más que visitarse, se vive, se disfruta y se siente. Allí donde la inmensidad de los Llanos Orientales se mezcla con la profundidad de la Amazonía, la música tiene otros ecos, las historias pasan de generación en generación y la naturaleza parece formar parte de cada celebración.

En ese escenario, San José del Guaviare abrirá nuevamente sus puertas para recibir, del 9 al 12 de octubre, la edición 32 del Festival Internacional Yurupary de Oro.

Con más de tres décadas de historia, este evento se convierte en una de las grandes expresiones culturales del departamento y un punto de encuentro alrededor del folclor llanero y de las múltiples identidades que habitan el territorio.

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El arpa, el cuatro, las maracas, el zapateo y las voces recias dialogan aquí con los saberes de los pueblos indígenas, la memoria colectiva y las expresiones de una región cuya riqueza cultural nace precisamente de ese encuentro entre mundos.

La programación llevará la fiesta a calles y escenarios de San José del Guaviare. El Yuródromo y el Carrizódromo convertirán la ciudad en un gran recorrido de danza, ritmo y color; la cabalgata y la Pony Cabalgata recordarán la tradición llanera; y el Torneo y Concurso Folclórico reunirá participantes en modalidades como pareja de baile tradicional y espectáculo, contrapunteo, voz recia femenina y masculina, tema inédito y conjunto instrumental.

A ello se suma el Encuentro Autónomo Indígena de Saberes Ancestrales, un espacio para reconocer la oralidad, la memoria, los rituales y los conocimientos que siguen vivos en los pueblos originarios de la Amazonía.

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Cuando llegue la noche, el festival cambiará de ritmo sin perder su esencia. Bonny Cepeda llevará al Guaviare la energía del merengue; Los Tucanes de Tijuana, sus reconocidos corridos y éxitos; Elder Dayán Díaz y Martín Elías Jr., el vallenato; y artistas como Villamil Torres, Aries Vigoth, Kevin Vigoth, Jhon Onofre, Alan Ramírez y Lukas Bonilla se sumarán a una programación en la que los grandes nombres compartirán protagonismo con el talento regional.

Pero viajar al Yurupary de Oro es también una oportunidad para descubrir un Guaviare que sorprende mucho antes de que empiece la música y permanece en la memoria mucho después de que termina. Es encontrarse con la selva, los ríos, las formaciones rocosas, el arte rupestre y las culturas que han habitado este territorio durante generaciones. Es descubrir una Colombia que todavía tiene historias extraordinarias por contar.

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