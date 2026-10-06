Murió a los 92 años Víctor Hugo Ayala, la voz que acompañó a Colombia durante décadas

La noticia fue confirmada por sus familiares y posteriormente reportada por medios nacionales. Ayala, nacido en Bogotá el 13 de junio de 1934, fue una de las voces más reconocidas del bolero, la música romántica, popular y lírica en Colombia. A lo largo de su carrera grabó cerca de 48 producciones discográficas y dejó interpretaciones que permanecen en la memoria de varias generaciones.

Aunque las causas exactas de su muerte no han sido informadas, su hija Luisa habló con medios de comunicación sobre los últimos años de vida del artista. Según relató, Ayala comenzó a enfrentar serios problemas de salud alrededor de los 77 años, cuando sufrió dos infartos y posteriormente fue sometido a una cirugía de corazón abierto.

“Anoche descansó, era necesario”, expresó su hija al referirse al fallecimiento del cantante.

Tras aquellos problemas de salud, Ayala comenzó a alejarse progresivamente de la vida pública, aunque su legado continuó vigente a través de sus grabaciones y de las canciones que marcaron buena parte de la historia del bolero en Colombia.

¿Quién fue Víctor Hugo Ayala y cómo comenzó su carrera musical?

La historia de Ayala en la música comenzó de una manera distinta a la que podría imaginarse para una figura que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes intérpretes colombianos.

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Antes de dedicarse profesionalmente al canto, estudió cinco semestres de Arquitectura y trabajó como dibujante en la sección técnica de la Armada Nacional. Fue precisamente durante esa etapa cuando comenzó a mostrar sus habilidades como cantante.

Su entrada al mundo artístico se dio a través de los concursos de aficionados de la radio. Participó en espacios de emisoras como Radio Santa Fe, La Voz de Colombia y Nueva Granada, donde comenzó a ganar reconocimiento por su voz. En esta última emisora coincidió además con el maestro Jaime Llano González, quien se convertiría en uno de sus grandes compañeros musicales.

El paso por la radio fue determinante para que su talento llegara a los estudios de grabación. Hernán Restrepo Duque, quien se desempeñaba como director artístico de Sonolux, lo llamó para comenzar una carrera discográfica que terminaría extendiéndose durante décadas.

Uno de los primeros grandes éxitos de Víctor Hugo Ayala fue ‘Camino verde’, canción de Carmelo Larrea que se convirtió en uno de los temas más representativos de su repertorio.

A esta interpretación se sumaron otras canciones que terminaron convirtiéndose en clásicos de su carrera, entre ellas ‘La quiero porque la quiero’, ‘Si te vuelvo a besar’, ‘Ya que te vas’, ‘Qué fácil fue olvidarte’, ‘Un compromiso’ y ‘Fuego en el alma’.

Su trayectoria discográfica alcanzó cerca de 48 producciones. Para 2013, cuando tenía 79 años, el propio Ayala recordaba en entrevista con El País que sus canciones todavía eran solicitadas tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Su voz también trascendió las fronteras del bolero. A lo largo de su carrera interpretó diferentes géneros de la música popular colombiana y latinoamericana, mientras mantenía como una de sus principales características su formación y experiencia en el canto lírico.

Víctor Hugo Ayala, la voz del Himno Nacional en la televisión

Uno de los capítulos más particulares de su trayectoria fue su relación con el Himno Nacional de Colombia.

Durante décadas, la voz de Víctor Hugo Ayala estuvo asociada con el cierre de la programación de la televisión pública. Cada 31 de diciembre, su interpretación acompañaba la despedida del año en la transmisión de la Gran Fiesta de los Hogares Colombianos.

Ayala llegó a grabar las 11 estrofas del Himno Nacional junto a la Orquesta de la Armada Nacional. El propio cantante contó años atrás que viajó a Cartagena para ensayar con la agrupación y realizar la grabación.

Ese trabajo terminó convirtiéndolo, para millones de colombianos, en una de las voces más reconocibles asociadas al símbolo patrio.

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En una entrevista concedida a El País en 2013, el artista explicó además la importancia que tenía para él interpretar correctamente cada una de las estrofas. Su disciplina con el himno fue tal que se convirtió en uno de los intérpretes más reconocidos de su versión completa.

Más de 70 años dedicados a la música

La carrera de Víctor Hugo Ayala atravesó diferentes épocas de la música y de los medios de comunicación colombianos. Comenzó en la radio, pasó por los escenarios y los estudios de grabación y posteriormente se convirtió en una figura habitual de la televisión.

Radio Nacional de Colombia lo recordó como una de las figuras más relevantes del canto lírico al servicio de las músicas populares y destacó su importancia dentro del bolero colombiano.

Incluso en sus últimos años de actividad artística, Ayala continuó siendo reconocido por la fuerza de su voz. En 2013, durante una presentación en el Festival Mono Núñez, recibió una ovación del público y demostró que mantenía sus capacidades vocales a pesar de su edad.

Con su muerte, Colombia despide a un artista cuya carrera estuvo ligada a algunos de los momentos más recordados de la radio y la televisión nacional. Su voz quedó registrada en decenas de producciones y canciones, pero también en una tradición que acompañó durante años a los colombianos cada vez que terminaba un año y comenzaba otro.

Víctor Hugo Ayala tenía 92 años y deja más de siete décadas de historia musical, con el bolero, la música romántica y su interpretación del Himno Nacional como algunos de los principales capítulos de su legado.

Tomado de El Universal.

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