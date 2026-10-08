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Parece otra: Yuranis León sorprende a sus seguidores con su cambio físico
La esposa de Mr. Black presumió su nueva imagen en redes y recibió elogios por parte de sus más de un millón de seguidores.
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crojas
Parece otra: Yuranis León sorprende a sus seguidores con su cambio físico
Colprensa
Colprensa
Jueves, 8 de Octubre de 2026

Yuranis León sí que sabe conectar con su audiencia. La esposa del reconocido cantante de champeta Mr. Black ha sorprendido a más de uno con su transformación física, recibiendo elogios y aplausos por parte de sus seguidores en redes sociales.

La artista cartagenera de 37 años, conocida en la escena musical como ‘La Leona’, se dejó ver en nuevas fotografías en las que luce una figura más esbelta y una imagen renovada que está dando de qué hablar. Según lo que ha compartido en sus redes sociales, Yuranis ha experimentado un notable cambio físico, dejando ver los resultados de su dedicación y el interés por cuidar su salud y bienestar.

En las recientes fotografías, Yuranis aparece luciendo jeans y una camiseta blanca, un atuendo que resalta su figura tonificada y su apariencia más delgada. Las imágenes no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con numerosos comentarios.

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“Cómo adelgazaste”, “Como de 20”, “Yura, así estás perfecta, no bajes más, quédate”, “Uffff, qué medidas”, “Rejuvenecida, Yura, pareces otra” y “Amo este nuevo cuerpo, chama, te ves espectacular y súper joven”, son algunos de los mensajes que recibió en redes sociales.

En Instagram, la esposa de Mr. Black acumula más de un millón de seguidores, con quienes comparte aspectos de su vida cotidiana, momentos en familia y detalles de la trayectoria musical de su esposo.

Junto a Mr. Black, Yuranis conforma una de las parejas más reconocidas de la farándula local. Ambos han compartido públicamente detalles de su relación y han destacado la importancia de mantener una conexión sólida para fortalecer su matrimonio.

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Yuranis León y Mr. Black: una historia de amor que perdura con los años

Yuranis León y Mr. Black sellaron su amor ante Dios tras más de 10 años juntos. La boda, que se llevó a cabo el sábado 17 de marzo de 2018, revolucionó las redes sociales. La pareja recibió la bendición en la iglesia Santo Domingo, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias. Las celebridades invitadas no fueron las únicas que acompañaron a los recién casados, decenas de seguidores se congregaron alrededor de la iglesia y, entre el jolgorio de los tambores, caminaron con ellos hasta el Teatro Adolfo Mejía.

Los padrinos de la boda fueron Poncho Zuleta y Diva Jessurum. Y entre los invitados de lujo estuvieron los cantantes de champeta Twister, Young F, Danny Daniel y Kevin Flórez.

De las cosas que más sorprendieron a los internautas, fue la corona dorada que usó Mr. Black, un hecho que provocó que en redes sociales lo señalaran y calificaran de “corroncho”.

Con información de El Universal.

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