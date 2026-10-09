Morat lanzó ‘Me Mata’, la canción que sus fanáticos eligieron con más de 116.000 publicaciones

Morat volvió a poner a sus seguidores en el centro de sus decisiones musicales. La agrupación colombiana, ganadora del Latin GRAMMY, lanzó ‘Me Mata’, una canción que explora la atracción entre dos personas y las ganas de acortar la distancia cuando la química resulta imposible de ignorar.

El sencillo ya está disponible en plataformas digitales y fue elegido por los propios fanáticos a través de una dinámica en redes sociales que enfrentó dos canciones inéditas: ‘Me Mata’ y ‘Suéltame’.

La iniciativa invitó a los seguidores a crear contenido con fragmentos de ambos temas. La canción que inspirara la mayor cantidad de publicaciones sería la elegida para el lanzamiento oficial. La respuesta superó las expectativas de la banda: se registraron más de 116.000 creaciones en TikTok e Instagram, con ‘Me Mata’ como la favorita del público.

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Una canción sobre la atracción y la cercanía

En ‘Me Mata’, Morat aborda esa sensación de sentirse cautivado por alguien hasta el punto de que cualquier distancia parece demasiado grande. La letra recorre los detalles que alimentan la atracción, desde una mirada y una forma de bailar hasta el sonido de una voz, mientras avanza la noche y aumenta el deseo de acercarse.

El lanzamiento también viene acompañado de un videoclip que presenta una situación inesperada para la energía de la canción. En las imágenes, los integrantes de la agrupación llegan a una residencia para adultos mayores, donde ofrecen una presentación mientras los residentes participan en un animado torneo de bingo.

La propuesta audiovisual mezcla humor y música, con una puesta en escena que contrasta con la intensidad romántica del sencillo.

Un año de reconocimientos y nuevos escenarios

El lanzamiento llega en un momento de expansión para Morat. Durante 2026, la agrupación ha recibido nuevos reconocimientos dentro de la industria musical, entre ellos su selección como finalista en los Billboard Latin Music Awards en la categoría Latin Pop Artist of the Year, Duo or Group.

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También obtuvo dos nominaciones a los HEAT Latin Music Awards, en las categorías Best Group or Band y Best Pop Artist, y fue nominada a Agrupación del Año y Mejor Presentación en Vivo por su Ya Es Mañana World Tour en los Premios Rolling Stone en Español 2026.

A estos reconocimientos se suma una alianza con Starbucks para celebrar la música, el café y la conexión cultural en América Latina y el Caribe. La iniciativa está vinculada a la gira de la banda y contempla oportunidades para que sus seguidores accedan a entradas y experiencias exclusivas.

‘Ya Es Mañana World Tour’ sigue su recorrido internacional

Morat continúa llevando su música a distintos países con el Ya Es Mañana World Tour, que comenzó con una residencia de seis conciertos agotados en el Movistar Arena de Bogotá.

La gira también pasó por Argentina, donde el grupo realizó otra serie de seis presentaciones, además de ofrecer conciertos con entradas agotadas en Chile y otros escenarios destacados de América Latina.

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El recorrido continuará por España, México y Venezuela, antes de llegar a Estados Unidos y Canadá en febrero de 2027. La organización prevé que la gira alcance a más de un millón de seguidores durante su recorrido global.

En paralelo, los integrantes trabajan en nueva música para su sexto álbum de estudio. La agrupación llega a esta etapa con más de 22.000 millones de reproducciones acumuladas a nivel mundial, además de certificaciones de platino y oro, y con su debut en Coachella como uno de los hitos recientes de su trayectoria.

Con ‘Me Mata’, Morat no solo presenta una nueva canción: también demuestra cómo la participación de sus seguidores puede convertirse en parte activa de sus decisiones creativas, mientras la banda amplía su presencia internacional y prepara el siguiente capítulo de su discografía.

Con información de El Universal.

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