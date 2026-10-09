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Manuel Medrano suma tres nominaciones a los Premios Rolling Stone
Este reconocimiento llega después de un año de constante movimiento para el cartagenero.
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Viernes, 9 de Octubre de 2026

Manuel Medrano, dos veces ganador del Latin Grammy, suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria con tres nominaciones a los Premios Rolling Stone en Español 2026. En esta ocasión compite en las categorías Canción del Año por Mucho Más Que Ayer, Álbum Cantautor del Año por Superior y Colaboración del Año por Enamorarte Mil Veces, junto a Fonseca. La gala se realizará en dos días consecutivos el 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México. 

Las nominaciones reflejan diferentes dimensiones del momento artístico que atraviesa el cantautor.

Superior, su cuarto álbum de estudio, reúne 15 canciones construidas alrededor de los universos que conviven en su identidad: el pop, el funk y la música de los años 80. El disco fue concebido durante una etapa significativa de su carrera, al coincidir con la celebración de sus diez años de trayectoria profesional.

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Mucho Más Que Ayer, nominada a Canción del Año, un tema de desamor que explora la vulnerabilidad y el impulso de quienes todavía buscan una oportunidad para recuperar una relación.

En la categoría Colaboración del Año, Medrano comparte nominación con Fonseca por Enamorarte Mil Veces, canción de Fonseca incluida en su más reciente álbum, Antes Que El Tiempo Se Vaya, en la que Manuel participa como invitado. El tema reúne la identidad tropical y rítmica de Fonseca con la sensibilidad del universo musical de Medrano para hablar de una elección que se renueva todos los días: la de volver a enamorarse de la misma persona.

Este reconocimiento llega después de un año de constante movimiento para el cartagenero. Recientemente, el artista se unió a Aterciopelados para darle nueva vida a No Necesito, una de las canciones más personales de La Pipa de la Paz, álbum fundamental del rock colombiano que conmemora 30 años de su lanzamiento. La colaboración reúne a dos generaciones de músicos colombianos.

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