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¿Solo conoce Mi viejo? Estas son otras canciones para recordar a Piero
El cantante, uno de los referentes de la balada y la canción social, dejó una amplia obra que vale la pena volver a escuchar tras su muerte.
Authored by
cesarmuñoz
Piero-cantante. Foto: redes sociales.
Jueves, 8 de Octubre de 2026

Nacido en Italia, educado en Argentina y con nacionalidad colombiana, Piero (Piero Antonio Franco De Benedictis) tuvo la fortuna de pasar a la memoria de varias generaciones de latinoamericanos por la canción Mi viejo, un himno infaltable en las celebraciones del Día del Padre. Sin embargo, su repertorio musical es mucho más amplio que esa canción y da cuenta de su trayectoria artística y humana. Aquí una lista de algunos temas para recordar al cantante que murió en Buenos Aires este 7 de octubre.

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En 1969, con el sello CBS, Piero publicó el disco Mi viejo, que tiene la canción más famosa de su carrera. No obstante, en ese disco incluyó el tema Tengo la piel cansada de la tarde, compuesto a cuatro manos por el músico y Jose Tcherkaski, que también firmó Mi viejo. La letra de Tengo la piel cansada de la tarde registra los reclamos amorosos de un hombre que le pregunta al ser de sus desvelos por su lugar espacial y sentimental. “Tengo/ La piel cansada de la tarde gris tan gris/ Guardo/ Guardo los verdes, verdes de tu bosque”, es el inicio de la primera estrofa.

La carrera de Piero fue rápida. Un año después de su debut discográfico sacó al público el disco Pedro NadieAdemás de la canción que da nombre al conjunto, el disco traía Llegando, llegaste, un tema sentimental que hizo las delicias de varias generaciones de oyentes. Esta vez el tema aborda el amor de un adolescente fugado de clases que espera en la calle a la chica de sus sueños. “Te miré de frente/ Después puse un nombre/ Te llamé “ternura”/ Llegando, llegaste/ Y fuimos pensando/ Me fui animando/Luego te besé”.

En 1974, Piero publicó Para el pueblo lo que es del puebloun disco de denuncia social. Entre las canciones incluidas en el larga duración destaca una versión de Te recuerdo, Amandadel chileno Víctor Jara, asesinado en 1973 en los días posteriores al golpe de Estado dado por Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende. En este caso, para recordar al Piero más militante, vale la pena traer a colación Para el pueblo lo que es del pueblo, tema que nutrió el repertorio de las marchas y movilizaciones sociales. “Estudiar era pecado/ Clandestino era saber/ Porque cuando el pueblo sabe/ No lo engaña un brigadier”, es una de sus estrofas.

Tomado de El Colombiano.

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