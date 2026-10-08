¿Solo conoce Mi viejo? Estas son otras canciones para recordar a Piero

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En 1969, con el sello CBS, Piero publicó el disco Mi viejo, que tiene la canción más famosa de su carrera. No obstante, en ese disco incluyó el tema Tengo la piel cansada de la tarde, compuesto a cuatro manos por el músico y Jose Tcherkaski, que también firmó Mi viejo. La letra de Tengo la piel cansada de la tarde registra los reclamos amorosos de un hombre que le pregunta al ser de sus desvelos por su lugar espacial y sentimental. “Tengo/ La piel cansada de la tarde gris tan gris/ Guardo/ Guardo los verdes, verdes de tu bosque”, es el inicio de la primera estrofa.

La carrera de Piero fue rápida. Un año después de su debut discográfico sacó al público el disco Pedro Nadie. Además de la canción que da nombre al conjunto, el disco traía Llegando, llegaste, un tema sentimental que hizo las delicias de varias generaciones de oyentes. Esta vez el tema aborda el amor de un adolescente fugado de clases que espera en la calle a la chica de sus sueños. “Te miré de frente/ Después puse un nombre/ Te llamé “ternura”/ Llegando, llegaste/ Y fuimos pensando/ Me fui animando/Luego te besé”.