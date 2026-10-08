Los audiolibros llegan a Spotify Colombia

Los suscriptores de Spotify ahora podrán disfrutar de audiolibros a través de esta plataforma.

Así, desde ya, ampliará su oferta de audiolibros a más de 180 mercados en todo el mundo, incluyendo a Colombia, continuando con el objetivo de llevar más libros a más personas.

Esto significa que los suscriptores elegibles de Spotify Premium en Colombia tendrán una asignación mensual de 12 horas de escucha cada mes incluida en su suscripción actual.

Los suscriptores Premium obtendrán acceso a una amplia biblioteca global de más de 350.000 títulos, ayudando a los autores a encontrar nuevas audiencias en todo el mundo.

El catálogo incluye obras de editoriales como Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial y Laguna Libros, así como títulos de reconocidos autores colombianos como Gabriel García Márquez, Pilar Quintana y Laura Restrepo.

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También hay una pestaña dedicada a Audiolibros en la aplicación de Spotify que incluye recomendaciones personalizadas basadas en los hábitos de escucha individuales.

Cuenta con funciones fluidas diseñadas para integrarse sin esfuerzo en las rutinas diarias de los oyentes.

Incluyen marcadores automáticos, que guardan el punto exacto en el que se dejó de escuchar; un temporizador de apagado de Spotify, que permite elegir cuándo detener automáticamente la reproducción; y Page Match, una función que permite alternar fácilmente entre un libro físico o electrónico y su audiolibro, ayudando al usuario a encontrar el punto correspondiente en el audiolibro cuando quiere continuar escuchando.

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