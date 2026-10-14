La cantante cucuteña Nabik debuta en la música con su sencillo 'Es Irreal'

El talento musical nortesantandereano, también lleva los tintes creativos del pop. Esta vez, la cantante cucuteña Lenis Katherine Díaz Rivera, reconocida artísticamente como Nabik, lanzó su primer sencillo Es Irreal, que parte de un sueño del que solo recuerda una sombra.

El tema, publicado en mayo de este año, explora el género Pop Electro Urbano. En él, la cucuteña plasmó un sueño que alguna vez tuvo mientras dormía. En entrevista con La Opinión recordó que, “la composición nació del mundo onírico, inspirado por un personaje ficticio de quien jamás vi el rostro, solo su sombra”.

De esa experiencia en el mundo de la imaginación, surgieron algunos versos que acompañan la canción, como “tu sombra en mi cama me quema y se va” y “promesas que bailan, se pierden al final”. Una letra inspirada en amores efímeros y modernos que llegan intensos y se van sin echar raíces.

Para la artista, de 30 años, el sencillo es una invitación a imaginar y vivir esa historia, con la expectativa de que quienes lo escuchen encuentren algo de sus propias experiencias. “A nivel de la letra, pueden sentirse identificados también los amores modernos, las personas que ya tienen esa vivencia de relaciones efímeras y que no pueden llegar a durar por alguna razón”, agregó.

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La composición y producción

Al son de los violines, Lenis comenzó la composición de la base y su melodía, de tal manera que transmitiera aquella atmosfera onírica que su sueño le hizo sentir. Asimismo, trabajó con el tiempo, la tonalidad y algunos elementos de percusión (drums) y sintetizadores qué destacarían el contraste entre los géneros urbano y electrónico.

Una vez culminó esta parte, recurrió a herramientas que le permitieron darle forma y sentido a su propuesta musical. “Utilicé inteligencia artificial para generar las partituras y llevar una propuesta sólida al estudio, donde tuve total libertad creativa”, contó la intérprete.

La producción del sencillo estuvo a cargo de Ismael Orozco y se realizó en Musical Shape, en Cúcuta, donde la artista pudo trabajar en los detalles sonoros de acuerdo con su visión creativa. Por su parte, la portada estuvo a cargo de su hermana, Darly Díaz, diseñadora gráfica.

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Sus inicios en la música

La cantautora nortesantandereana es apasionada por la música desde muy joven, más exactamente desde los 13 años. Cuando tenía 19, hizo parte de Ronin Agrupación Musical, donde se desempeñó como vocalista principal y, en ocasiones, también apoyó en los coros y las segundas voces.

Esta banda, dedicada a las baladas pop, era liderada por el director Freddy Villamizar Nova, quien fue el autor de los temas del colectivo y una figura importante en la vida de la compositora. “Fue quien nos dio clases de canto y también nos enseñó a leer partituras. Le agradezco mucho sus enseñanzas y a mis compañeros de la agrupación”, mencionó la solista cucuteña.

Los demás integrantes y amigos de la artista eran los vocalistas Oscar Esquivel y Jennifer Clavijo. Sin embargo, el grupo se disolvió en 2020 por motivos personales. Este acontecimiento marcaría una nueva etapa en su carrera, pues, con la preparación y la experiencia adquiridas, tendría la oportunidad de expresar su arte al mundo.

La interprete construyó su carrera artística de la mano de su profesión. Es ingeniera de sistemas, graduada de la Universidad de Santander, en Cúcuta. Esta formación fue clave para abrirse camino en el medio y continuar con su sueño de ser cantante independiente.

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En sus inicios, su familia no contaba con la facilidad económica para ayudarla a alcanzar sus metas musicales. “Económicamente no podían apoyarme. Pero yo fui becada en mi carrera, lo que me ayudó a graduarme de la universidad y ser una ingeniería de sistemas”, dijo la cantante.

Por ello, mientras ejercía su profesión, la artista costeaba los gastos que le permitirían dar sus primeros pasos en la industria. “Y la ingeniería de sistemas me ayudó a adquirir esa independencia económica, para poder pagarme mi primer sencillo”, agregó.

Su nombre artístico también guarda un significado especial. El apodo Nabik surgió de la combinación de una palabra coreana y una letra. 'Nabi' significa mariposa, un símbolo de libertad y transformación que, según explicó la cantante, representa también su manera de crear música. “La K es la inicial de mi segundo nombre”, concluyó.

Actualmente, la artista trabaja en nuevas composiciones con las que busca ampliar su propuesta musical y explorar otros sonidos. Mientras avanza en esos proyectos, Es Irreal representa el primer paso de una etapa en la que la cantautora cucuteña apuesta por construir su camino como solista y compartir con el público las historias y emociones que inspiran su música.

Redacción: Daniela Bocarejo / Practicante de periodismo.

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