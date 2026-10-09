Reina del Carnaval de Barranquilla llevó sus tradiciones hasta la Unesco en París

El Carnaval de Barranquilla cruzó fronteras y llegó hasta París, Francia. La reina de la edición 2027, Salwa Maloof Habib, visitó este viernes, 9 de octubre, la sede de la Unesco, donde destacó el valor cultural de una de las celebraciones más representativas de Colombia.

La soberana estuvo acompañada por Diana Acosta, directora de Carnaval de Barranquilla, y representantes de la Danza del Congo Grande, quienes llevaron a la capital francesa una muestra de las tradiciones, la música y el folclor que caracterizan esta fiesta del Caribe colombiano.

Durante la visita, la delegación sostuvo encuentros con representantes de la Embajada de Colombia en Francia y con Laura Guillem, delegada permanente del país ante la Unesco. La agenda también incluyó una reunión con la Secretaría de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, encabezada por Fumiko Ohinata.

El encuentro tuvo un significado especial para la delegación, pues fue en 2003 cuando el Carnaval de Barranquilla recibió la proclamación como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. En 2008, la celebración quedó inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Esta visita, sin duda, fortalece la presencia internacional de nuestro Carnaval y ratifica el compromiso con la salvaguardia de las tradiciones, el reconocimiento de nuestros hacedores y la promoción de un patrimonio que, después de 23 años de su declaratoria, sigue siendo motivo de orgullo para Colombia y una celebración abierta pa’ todo el mundo”, expresó Salwa Maloof Habib.

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El Carnaval de Barranquilla 2027 rendirá homenaje a García Márquez

Además de destacar la importancia de preservar estas manifestaciones culturales, la delegación aprovechó su paso por París para invitar al público internacional a la próxima edición del Carnaval de Barranquilla.

La celebración de 2027 estará inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, cuando se conmemoran 100 años del nacimiento del escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura.

La programación buscará conectar el universo literario del autor con las expresiones artísticas y populares que hacen parte de la identidad barranquillera.

La visita también tuvo espacio para la música y el baile. Salwa y los representantes de la Danza del Congo Grande llevaron el colorido del Carnaval a escenarios emblemáticos de París, mostrando parte de las manifestaciones folclóricas que mantienen viva esta tradición.

Para esta agenda, la reina lució un diseño del creador Gustavo Adolfo Tari, inspirado en la herencia indígena, afrocaribeña y europea que converge en el Carnaval de Barranquilla.

Con esta visita, la delegación buscó fortalecer la proyección internacional de la fiesta y promover el reconocimiento de los hacedores que, generación tras generación, mantienen vivas sus tradiciones.

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