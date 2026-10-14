Lo nuevo de WhatsApp: se podrán programar mensajes y hacer videollamadas sin necesidad de cuenta

Dos funciones que WhatsApp lleva meses probando en versiones beta están a punto de llegar a todos los usuarios: la posibilidad de programar mensajes con antelación y la de incluir en videollamadas a personas que no tienen cuenta en la aplicación.

La programación de mensajes es una de las funciones más pedidas en WhatsApp desde hace años. Telegram la tiene desde 2019; otras plataformas de productividad la ofrecen desde hace más tiempo. Ahora, según el medio especializado WABetaInfo, WhatsApp la está probando en la versión beta 2.26.40.7 para Android.

El funcionamiento es sencillo: al mantener pulsado el botón de envío, se abre una ventana en la parte inferior de la pantalla donde el usuario puede seleccionar la fecha y la hora de envío. Una vez programado, el mensaje sale en el momento indicado aunque el teléfono esté sin conexión, lo que lo hace especialmente útil para quienes viajan o se mueven entre zonas horarias.

Los mensajes programados pueden contener texto, enlaces, fotos o videos, y están protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Hay algunas restricciones: deben programarse con al menos diez minutos de antelación y con un máximo de dos semanas, y cada mensaje permite adjuntar solo una foto o un video. Desde la pantalla de información del chat se pueden gestionar y eliminar los mensajes que ya están en fila de espera.

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La función también funciona en grupos, lo que amplía su utilidad para la coordinación de equipos o la gestión de recordatorios colectivos. Hay una limitación importante: si alguien se une al grupo después de que el mensaje fue programado, no lo recibirá.

Por ahora, la función está disponible para algunos usuarios de la beta en Android y se espera que llegue de forma progresiva a más dispositivos en las próximas semanas.

Videollamadas sin necesidad de cuenta

La segunda novedad, anunciada en su blog oficial, apunta a un problema diferente: el de las videollamadas con personas que no usan WhatsApp. Meta ha anunciado las llamadas de invitado, una función que permite incluir a participantes externos mediante un enlace, sin que tengan que descargar la aplicación ni crear una cuenta.

El proceso funciona como el de muchas plataformas de videoconferencia: el organizador genera un enlace, lo comparte con quien quiera invitar, y el invitado lo abre desde un navegador web. Antes de entrar, escribe su nombre y pasa a una sala de espera hasta que el organizador le da acceso a la llamada.

Meta señala que estas llamadas son gratuitas, no tienen límite de tiempo y están cifradas de extremo a extremo. Los organizadores pueden retirar a los invitados en cualquier momento. Los invitados, por su parte, tienen acceso a funciones como compartir pantalla, reaccionar con emojis y levantar la mano para pedir la palabra, pero no pueden ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni añadir a otras personas a la llamada.

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La compañía ya tiene en mente una extensión de esta función: la integración con calendarios de Google y Outlook para que se pueda crear una videollamada directamente desde esas aplicaciones, sin tener que pasar por WhatsApp.

Las dos funciones apuntan a convertir a WhatsApp en una herramienta útil no solo para el chat cotidiano, sino también para la coordinación laboral y la comunicación en contextos más formales. La programación de mensajes responde a necesidades de productividad; las llamadas de invitado responden a la fragmentación del ecosistema de aplicaciones, en el que no todos los interlocutores usan la misma plataforma.

En ambos casos, WhatsApp está adoptando funciones que sus competidores —Telegram, Zoom, Google Meet— ya tienen instaladas. La diferencia es la escala, ya que WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios activos en el mundo, lo que convierte cualquier actualización en un cambio de hábito masivo.

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