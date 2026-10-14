Concejo de Cúcuta ya tiene mesa directiva para 2027

En la mañana de este miércoles, el Concejo Municipal de Cúcuta eligió a su nueva mesa directiva, que estará vigente hasta 2027. La elección se llevó a cabo durante una sesión ordinaria de la corporación, mediante votación.

Como presidente fue elegido Guillermo León, con 19 votos. Por su parte, Sergio Matamoros ocupará la primera vicepresidencia, tras obtener 11 votos, mientras que Gimena Camacho fue elegida como segunda vicepresidenta, con 10 votos.

La nueva Mesa Directiva tendrá la responsabilidad de orientar y dirigir las sesiones del Concejo durante el próximo año.

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