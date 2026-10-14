Indicadores de Jeremías | Premio internacional de periodismo le fue otorgado a Daniel Coronell

En la sede de la Universidad de Columbia, en New York, el pasado miércoles, le fue entregado el premio de periodismo María Moors Cabot a Daniel Coronell como reconocimiento a su sobresaliente carrera de comunicador en Colombia y Estados Unidos.

En el discurso que pronunció con motivo del galardón recibido, Coronell hizo mención de la violencia ejercida contra los periodistas en Colombia, incluida la muerte de Cristian Herrera en Cúcuta y una de las últimas víctimas. También pidió defender la libertad de prensa. Y dijo:

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“Uno de los peores depredadores de la libertad de prensa es ahora el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Ha presentado demanda contra todo periodista que se ha atrevido a cuestionarlo. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) inició 109 acciones legales contra los periodistas antes de convertirse en presidente”.

Movilización popular convocada para este miércoles en Colombia

Las centrales obreras que agrupan el movimiento sindical en el país, partidos políticos de oposición y organizaciones sociales de base convocaron para este miércoles 14 de octubre una movilización popular en defensa de la democracia y de los derechos fundamentales que consideran amenazados por las nuevas propuestas de gobierno.

La movilización comprende concentraciones en las diferentes ciudades. Se desarrollarán en forma pacífica y habrá vigilancia contra posibles infiltrados que pretendan alterar el orden público, advirtieron los dirigentes. En Cúcuta partirá del Sena, a las 8:00 de la mañana y se concentrará en el parque Colón.

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Juan Carlos Capacho, en el equipo del Plan Nacional de Desarrollo

El nortesantandereano Juan Carlos Capacho ya ocupa la Dirección Estratégica Regional del Departamento Nacional de Planeación. Entre sus funciones está la coordinación de los 12 encuentros regionales, a través de los cuales se recaudarán los insumos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

Capacho es abogado. Fue concejal de Cúcuta, ha ocupado otros cargos oficiales y cuenta con desempeños gremiales. Está vinculado al Partido Centro Democrático.

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Adjudicados los premios literarios Eduardo Cote y Jorge Gaitán Durán

Los premios de poesía Eduardo Cote Lamus y de cuento Jorge Gaitán Durán 2026 fueron adjudicados por los jurados encargados de calificar los trabajos enviados a los dos concursos patrocinados por la Gobernación de Norte de Santander.

El premio de poesía lo recibirá Carlos Andrés Pérez Vertel por su libro, ¿A quién hablas en la orilla de la tarde? Nació en Montería. El de cuento correspondió a José Alfredo Camacho Giraldo, por su obra Los insensatos. Es de Sonsón. Cada ganador recibe $ 15.000.000.

La ceremonia de premiación será en Cúcuta el 27 de noviembre.

Jairo Yáñez le apostaría de nuevo a la Alcaldía de Cúcuta

El exalcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez pondrá su nombre en la baraja de candidatos, para un segundo período como cabeza del ejecutivo municipal. Pero dice que se someterá a una consulta con otros aspirantes.

Yáñez, quien fue alcalde en el período 2020-2023 dice que están pendientes 37 proyectos que estudió durante su mandato, los cuales están publicados en su libro “Cúcuta, potencia regional de la vida” y comprenden infraestructura vial, educación, conexión digital, salud, desarrollo productivo, integración fronteriza, cultura, ampliación de diversos servicios, preservación ambiental, generación de empleo.

El exalcalde está activo en su nuevo proyecto político.

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