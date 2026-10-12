Esto dijo Carlos Dueñas sobre episodio de agresión que protagonizó en un supermercado de Cúcuta

Tras la difusión de las imágenes, Dueñas reconoció públicamente que insultó, ofendió y empujó a uno de los empleados del lugar, y ofreció disculpas por su comportamiento.

“Hoy quiero dirigirme a la ciudad de Cúcuta para pedir disculpas por lo ocurrido en este supermercado de nuestra ciudad la noche del sábado 10 de octubre. Insulté, ofendí y empujé a un joven que estaba trabajando. Me comporté de una manera que no tiene ninguna justificación”, expresó.

Asimismo, aseguró que pidió perdón al trabajador involucrado, al personal de seguridad y a las personas que presenciaron lo sucedido.

“No importa quién soy ni el cargo que ocupo actualmente, ni tampoco la inconformidad que me llevó a ello. Ninguna persona tiene derecho a humillar a otra”, sostuvo.

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Dueñas se refirió a otras polémicas

Durante su pronunciamiento, el concejal también hizo referencia a otros hechos en los que se ha visto involucrado durante 2026, entre ellos una polémica por presunta violencia de género tras la celebración de un partido de la Selección Colombia. Sobre este episodio, también ofreció disculpas a la ciudadanía.

“Quiero asumir mi responsabilidad y demostrar con hechos que puedo actuar de una manera diferente. Todos cometemos errores como humanos, pero eso no significa que tengamos derecho a lastimar a los demás”, manifestó.

Finalmente, Dueñas reconoció que pedir disculpas no lo exime de la responsabilidad de cambiar su comportamiento y actuar correctamente. Además, señaló que espera demostrar con hechos que puede continuar trabajando por el municipio.