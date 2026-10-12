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Presidente De la Espriella y Marco Rubio vuelven a conversar sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos
El nuevo contacto entre los dos funcionarios se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la cooperación bilateral.
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cesarmuñoz
Abelardo-de-la-Espriella-y-Marco-Rubio-2026. Foto: X @SecRubio
Colprensa
Colprensa
Lunes, 12 de Octubre de 2026

Este lunes, 12 de octubre, la Presidencia de la República informó que Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación telefónica de más de 15 minutos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El diálogo, que se llevó a cabo a 1:00 p. m., abordó la situación actual de Colombia, los principales acontecimientos nacionales y los desafíos que enfrenta el país. Además, permitió a ambas autoridades intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés común, con énfasis en la seguridad, la cooperación bilateral y la estabilidad regional.

Detalles de los temas que abordaron Abelardo de la Espriella y Marco Rubio en medio de su reunión telefónica

Durante la conversación, el mandatario colombiano y el secretario de Estado estadounidense destacaron la importancia del apoyo mutuo y del fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre ambos países.

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Asimismo, dialogaron sobre el contexto político y social de Colombia, así como sobre los retos compartidos que requieren coordinación entre los dos gobiernos.

La cooperación en materia de seguridad y el mantenimiento de la estabilidad regional estuvieron entre los asuntos de interés tratados durante el intercambio telefónico. 

Colombia busca fortalecer su relación con Estados Unidos

El Gobierno nacional destacó la importancia de mantener una comunicación directa y permanente con Estados Unidos, al que considera un socio estratégico para Colombia.

En ese sentido, reiteró su interés en fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral para hacer frente a los desafíos comunes y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

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Finalmente, la Presidencia de la República reafirmó su compromiso con una relación sólida entre ambos países, fundamentada en la confianza, el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de los intereses de las dos naciones.

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio ya se habían reunido en Barraquilla

Un mes antes de esta conversación telefónica, el presidente de Colombia y el secretario de Estado de Estados Unidos sostuvieron una reunión en Barranquilla, el 8 de septiembre de 2026, para fortalecer las relaciones entre ambos países.

Durante el encuentro, abordaron asuntos relacionados con la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación económica.

La jornada concluyó con la firma de dos memorandos de entendimiento sobre cooperación nuclear civil y cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras.

Tomado de El Universal.

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