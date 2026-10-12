La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
UNGRD recoge propuestas de protección financiera para personas con discapacidad
Las participantes del encuentro señalaron barreras relacionadas con el acceso a la información y acceso a mecanismos de respaldo financiero e institucional.
Authored by
valents2121
Terremoto 10 de agosto 2026
Colprensa
Colprensa
Lunes, 12 de Octubre de 2026

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) escuchó las propuestas de personas con discapacidad y sus cuidadores para incorporarlas al diseño de mecanismos de protección financiera frente al riesgo de desastres.

Durante la jornada, fueron recogidos insumos sobre las dificultades que pueden presentarse antes, durante y después de un desastre, para que las condiciones y necesidades de esta población se tengan en cuenta en la formulación del proyecto.

También se analizaron las condiciones que deberían considerar los instrumentos financieros para facilitar el acceso a ellos, su funcionamiento y activación, así como la entrega oportuna de recursos, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el proceso.

Lea aquí: Nuevo atentado en el Cauca: carro bomba explotó cerca de un peaje

Los participantes del encuentro señalaron barreras relacionadas con el acceso a la información y la asistencia, la protección de los medios de vida, la recuperación de las condiciones económicas y el acceso a mecanismos de respaldo financiero e institucional.

El proceso reunió a personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial y múltiple, así como a personas con sordoceguera y a sus cuidadores.

“La UNGRD sistematizará y consolidará los insumos recogidos para la formulación del proyecto. Las experiencias, necesidades y propuestas de las personas con discapacidad y sus cuidadores harán parte de la definición de los instrumentos y mecanismos financieros que se contemplen”, indicó la UNGRD a través de un comunicado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Nombres a la rectoría de la Unipamplona.
Nombres a la rectoría de la Unipamplona.
Suenan los primeros nombres para la rectoría de la Unipamplona
La Opinión
Operativo militar. / Foto: archivo
Operativo militar. / Foto: archivo
Bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc: así fue la operación militar en el Catatumbo
Leonardo Favio Oliveros
Para el sector de los hidrocarburos y energético, la implementación del fracking para explotar petróleo y gas es necesaria./ Foto: archivo
Para el sector de los hidrocarburos y energético, la implementación del fracking para explotar petróleo y gas es necesaria./ Foto: archivo
Fracking en Colombia: ¿puede el Catatumbo convertirse en una potencia energética?
Leonardo Favio Oliveros