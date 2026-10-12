UNGRD recoge propuestas de protección financiera para personas con discapacidad

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) escuchó las propuestas de personas con discapacidad y sus cuidadores para incorporarlas al diseño de mecanismos de protección financiera frente al riesgo de desastres.



Durante la jornada, fueron recogidos insumos sobre las dificultades que pueden presentarse antes, durante y después de un desastre, para que las condiciones y necesidades de esta población se tengan en cuenta en la formulación del proyecto.



También se analizaron las condiciones que deberían considerar los instrumentos financieros para facilitar el acceso a ellos, su funcionamiento y activación, así como la entrega oportuna de recursos, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el proceso.

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Los participantes del encuentro señalaron barreras relacionadas con el acceso a la información y la asistencia, la protección de los medios de vida, la recuperación de las condiciones económicas y el acceso a mecanismos de respaldo financiero e institucional.



El proceso reunió a personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial y múltiple, así como a personas con sordoceguera y a sus cuidadores.



“La UNGRD sistematizará y consolidará los insumos recogidos para la formulación del proyecto. Las experiencias, necesidades y propuestas de las personas con discapacidad y sus cuidadores harán parte de la definición de los instrumentos y mecanismos financieros que se contemplen”, indicó la UNGRD a través de un comunicado.

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