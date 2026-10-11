Retoman flujo entre Barranquilla y Panamá tras superar contingencia aérea

La Aeronáutica Civil informó que tras superar la contingencia producto del terremoto que azotó a Panamá el pasado viernes 9 de octubre, fueron normalizados los vuelos entre Barranquilla y Panamá.



Así lo confirmó la institución asegurando que gracias a la coordinación con las autoridades territoriales y los operadores aéreos se logró el cierre del plan de contingencia implementado tras el terremoto.



Este plan permitió, en el marco de la afectación del espacio aéreo panameño, gestionar el tráfico desviado mediante las terminales alternas de San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería.



En Cartagena y San Andrés, las aeronaves que ingresaron a los aeropuertos Rafael Nuñez Gustavo Rojas Pinilla despegaron conforme a sus itinerarios; en Santa Marta, el vuelo asignado a la ruta Santa Marta-Panamá completó su trayectoria y aterrizó en su destino; mientras que en Barranquilla, de los 17 vuelos recibidos de manera alterna, la totalidad despegó con éxito hacia Panamá.

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“Desde la Alcaldía de Barranquilla se desplegó un acompañamiento integral para atender las necesidades de los pasajeros durante la contingencia, La Administración Distrital dispuso apoyo logístico para facilitar el descanso de los viajeros, se coordinaron refrigerios y alimentación y se ha brindado acompañamiento en salud”, destacó la Aeronáutica Civil.



“Asimismo, se promovieron acciones de acompañamiento cultural y bienestar, zona de lectura y actividades para niños, con el propósito de hacer más llevadera la espera de los pasajeros y ofrecerles una atención cercana, digna y oportuna”, añadió la institución.

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