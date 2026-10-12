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Presidente Abelardo de la Espriella anuncia cambios en la comandancia de la Policía de Santa Marta
La decisión se da tras la  fuga de 41 detenidos  del Centro de Traslado por Protección.
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Abelardo-de-la-Espriella-10-26. Foto: Presidencia, tomada de El Colombiano.
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Lunes, 12 de Octubre de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios en la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, luego de la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección, quienes se encontraban allí por presuntos delitos como hurto, microtráfico y otras conductas delictivas.

A través de un pronunciamiento, el mandatario informó que el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios, al atribuirle responsabilidad en la fuga, la falta de información oportuna sobre lo ocurrido y la ausencia de medidas frente al bloqueo registrado este lunes en la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, manifestó De la Espriella.

Lea aquí: Nuevo atentado en el Cauca: carro bomba explotó cerca de un peaje

Cambios en el mando policial

Como parte de las medidas anunciadas, el coronel Urriago, quien se desempeña como segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia de la Policía en Santa Marta.

Además, el presidente indicó que esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar para asumir oficialmente el cargo de comandante.

Buscan recapturar a los 41 fugados

Frente a la preocupación que ha generado la fuga, De la Espriella pidió tranquilidad a los habitantes de Santa Marta y aseguró que, según la información entregada en su pronunciamiento, no se trata de delincuentes de alta peligrosidad.

“Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos”, señaló el mandatario.

Las autoridades deberán avanzar en las labores de búsqueda para dar con el paradero de los 41 detenidos, mientras se concreta el relevo en la comandancia policial de la capital del Magdalena.

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