Retiro de obras del Museo Nacional genera controversia sobre la memoria histórica: Mincultura defendió la decisión

Tras el pronunciamiento del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunciando que el Ministerio de Cultura y Patrimonio no hará "apología del terrorismo", dando instrucciones para que desaparezcan de los lugares públicos como el Museo Nacional, la polémica este viernes continuó.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, a través de sus redes sociales defendió el retiro de al menos 30 obras del Museo Nacional, asegurando que dichas obras promueven el “adoctrinamiento político”, llegando a difundir “versiones sesgadas” y sirven como “multiplicador de la agenda gubernamental”.

Para la ministra, “el Museo Nacional NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización, tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Y agregó: "El Museo Nacional es un espacio para todos los colombianos, que debe velar, entre otros, por los derechos fundamentales de los niños, que son prevalentes de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, y, por tanto, debe protegerlos del acceso a material sensible".

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Aseguró que la museología y la curaduría de los distintos espacios del Museo Nacional de Colombia a cargo del Ministerio, están siendo evaluados y rediseñados para "cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social".

Así, según las primeras informaciones, ya en al menos tres salas de exhibición se ha iniciado la remoción de obras que, según el Ministerio de Cultura, hacen alusión a la historia de movimientos como LGBTIQ+ y feministas, así como la historia política de la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz.

Todo esto tras el pronunciamiento del presidente de la República en la tarde del pasado jueves, “no vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”.

Al parecer, no se ha desarrollado este desmonte a través de los procesos curatoriales usuales en los museos del mundo, los que suelen definir cada uno de los detalles de la museografía de las exhibiciones, tanto temporales como permanentes.

Las voces en contra de este tipo de decisiones no se hicieron esperar, como la exsenadora del Pacto Histórico e hija de Carlos Pizarro, María José Pizarro, quien a través de sus redes sociales aseguró, "Nunca podrán matarlo”, y fue más allá, al escribir que el gobierno decidió “asesinarlo nuevamente... como en los tiempos del fascismo paramilitar”.

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Dentro de la colección permanente con la que cuenta el Museo Nacional de Colombia se encuentran archivos como imágenes de la campaña presidencial de Carlos Pizarro en 1990 y de otro dirigente político asesinado, Bernardo Jaramillo Ossa, el excandidato presidencial de la Unión Patriótica.

Entre las piezas que serían retiradas de exhibición permanente se destaca la bandera del orgullo de la activista Elizabeth Castillo, así como afiches de campañas presidenciales de la Unión Patriótica, junto a un brazalete de la Alianza Democrática M-19.

Esta medida podría afectar al muro que está dedicado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, incluso hasta el bolígrafo simbólico de la firma de la paz, por lo que los asistentes por estos días, que asistan a las instalaciones al Museo Nacional de Colombia, encontrarán varios espacios vacíos.

El desmonte inicial, según las primeras informaciones, podrían llegar hasta las 30 obras de distintas salas de exposición permanente del Museo Nacional de Colombia, en un hecho sin precedentes en los más de doscientos años de historia de esta institución.