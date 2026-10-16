Colombia restableció el envío de energía a Ecuador, así lo agradeció Noboa

El gobierno colombiano restableció el envío de energía eléctrica hacia el país vecino de Ecuador, luego de las tensiones que se vivieron con el anterior gobierno.

Así lo reveló el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, que a través de un mensaje publicado este viernes agradeció el gesto realizado por el presidente Abelardo de la Espriella.

"Gracias De la Espriella por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles", señaló Noboa.

La reanudación busca aliviar el estiaje y la falta de generación hidroeléctrica en Ecuador, país que enfrenta medidas de racionamiento y desconexión para el sector industrial.

Esta medida significa un envío de casi 450 megavatios (MW), que es la capacidad técnica que tiene el sistema nacional para enviar energía desde Colombia, lo que en el país vecino equivale a cerca del 10% de la demanda máxima.

Cifras conocidas dan cuenta que las ventas de electricidad hacia territorio ecuatoriano sumaron alrededor de $530.683 millones para el sistema colombiano entre enero de 2025 y agosto de 2026, antes de que las exportaciones cayeran a cero en septiembre.

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Esto debido a las tensiones diplomáticas que se vivieron entre el expresidente colombiano Gustavo Petro y el presidente Daniel Noboa, producto de acusaciones y cuestionamientos por la falta de colaboración desde el lado colombiano en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales que afectan ambas naciones.

Incluso, la medida se mantuvo durante varios meses más, debido al inicio del período de riesgo de desabastecimiento interno y niveles críticos por la temporada de sequía y el fenómeno de El Niño en Colombia.

De esta manera, el flujo comercial mediante el mecanismo oficial de Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo, (TIE) logró su reapertura entre Colombia y Ecuador, aun bajo la lupa de la demanda interna colombiana sobre posibles alertas de apagones.

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