Gobierno limita cargos de libre nombramiento y reduce contratación para 2027

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) expidió la Circular Externa No. 08 de 2026 que establece directrices obligatorias de austeridad, racionalización del gasto de funcionamiento y control en la vinculación de personal para todas las carteras ministeriales, departamentos administrativos y entidades adscritas o vinculadas del Gobierno Nacional.

Entre las medidas centrales destaca un tope máximo del 60 % para la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción en las plantas globales de las entidades públicas, excluyendo de este cálculo a ministros, viceministros, directores y subdirectores de departamentos administrativos, así como aquellos empleos cuya provisión sea indispensables para funciones esenciales.

Asimismo, la circular establece la "regla de no provisión automática", que impide que la sola disponibilidad presupuestal o existencia de vacante justifique un nombramiento sin acreditar la necesidad funcional e impacto presupuestal.

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En materia de contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales, las entidades deberán tomar como línea base lo contratado durante los periodos 2025 y 2026, orientando la programación de nuevas contrataciones a un tope máximo del 25 % sobre dicho acumulado.

Las excepciones a estas restricciones requerirán justificación escrita bajo criterios de fallos judiciales, seguridad, atención de emergencias o proyectos de destinación específica. Aunque la circular rige a partir de su expedición, sus lineamientos surtirán efectos fiscales desde el 1 de enero de 2027 y contarán con un monitoreo sectorial trimestral supervisado por el DAPRE.

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