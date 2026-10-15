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Juan Gonzalo Ospina se posesionó como nuevo embajador de Colombia en Bélgica
El abogado y especialista en Derecho Penal asumió el cargo con el propósito de fortalecer los vínculos diplomáticos y la cooperación entre ambos países.
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Juan Gonzalo Ospina se posesionó como nuevo embajador de Colombia en Bélgica
Colprensa
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Jueves, 15 de Octubre de 2026

Con el propósito de estrechar aún más los nexos diplomáticos entre Bruselas y Bogotá y promover los intereses del país, se posesionó hoy como nuevo embajador de Colombia en Bélgica, Juan Gonzalo Ospina Serrano.

La ceremonia se realizó en la Cancillería y fue encabezada por el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa.

"Esta designación representa una oportunidad para continuar consolidando los vínculos diplomáticos entre Colombia y Bélgica, así como para impulsar espacios de diálogo y cooperación en asuntos de interés común, en el marco de las prioridades de la política exterior colombiana", destacó el Ministerio de Exteriores.

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Añadió que el nuevo embajador es abogado, jurista y especialista en Derecho Penal, Derecho Penal Económico, extradiciones y Derecho Procesal, con una larga trayectoria profesional en España, en donde se ha destacado en varios espacios académicos y de asociación en el mundo del derecho.

Es el fundador de la firma especializada Ospina Abogados, dedicada al Derecho Penal y litigación internacional, y del Instituto Superior de Estudios Penales (ISEP).

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