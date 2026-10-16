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Más de 50 capturas en Barranquilla tras despliegue de la Operación Blindaje 360
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entregó detalles de lo que fue esta operación en la capital del Atlántico.
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Abelardo de la Espriella
Colprensa
Colprensa
Viernes, 16 de Octubre de 2026

La operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”, desplegada en Barranquilla contra organizaciones criminales y distintas manifestaciones de inseguridad, dejó un balance de 56 personas capturadas y 34 allanamientos, según el reporte divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X.

La intervención, concentró esfuerzos en combatir estructuras vinculadas al narcotráfico y otras actividades delictivas.

En el procedimiento participaron más de 580 integrantes de la Policía y el Ejército, movilizados para intervenir redes criminales, afectar sus fuentes de financiación y enfrentar conductas como homicidios, extorsiones y hurtos. La operación también buscó contrarrestar las disputas entre grupos ilegales por el dominio territorial en la capital del Atlántico.

Lea aquí: ONU cuestiona decreto del Gobierno que regula la protesta social en Colombia

El balance de la operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”

El balance oficial, con corte a las 4:00 a. m., registró 28 capturas en flagrancia y otras 28 ejecutadas mediante órdenes judiciales. En total, las autoridades reportaron 56 detenidos durante las diligencias realizadas como parte de la ofensiva contra el crimen organizado.

La relación de delitos asociados a las capturas incluye 16 casos de concierto para delinquir, 13 de hurto, nueve de tráfico de estupefacientes y ocho de porte ilegal de armas. A estas cifras se suman tres capturas por homicidio y siete por otras conductas delictivas, para completar el total informado por las autoridades.

 

¿Qué grupos criminales fueron afectados por el operativo en Barranquilla?

Entre los resultados anunciados figuran acciones contra presuntos integrantes y cabecillas de estructuras como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños. El despliegue estuvo dirigido tanto contra estas organizaciones como contra las actividades ilícitas que les permiten operar y disputar el control de diferentes zonas.

Al referirse al alcance de la intervención, De la Espriella aseguró: “Estamos combatiendo de frente el crimen organizado sin tregua”. En su mensaje, también manifestó su intención de desarticular las redes criminales y reducir la inseguridad que afecta a las ciudades y al país. 

El mandatario dirigió además un mensaje a los integrantes de la Fuerza Pública, a quienes reconoció por su labor en el mantenimiento del orden. “Quiero que sepan que tienen un comandante en jefe que no los va a dejar solos, que los va a defender siempre”, expresó, al insistir en que su administración respaldará las acciones contra quienes buscan alterar la seguridad nacional.

Finalmente, De la Espriella calificó el trabajo de los uniformados como una labor histórica para recuperar el control frente a la criminalidad. “Y ese cáncer tenemos que combatirlo por la razón o por la fuerza”, afirmó, al reiterar su respaldo a la ofensiva estatal contra las organizaciones delictivas.

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