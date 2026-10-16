Más de 50 capturas en Barranquilla tras despliegue de la Operación Blindaje 360

La operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”, desplegada en Barranquilla contra organizaciones criminales y distintas manifestaciones de inseguridad, dejó un balance de 56 personas capturadas y 34 allanamientos, según el reporte divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X.

La intervención, concentró esfuerzos en combatir estructuras vinculadas al narcotráfico y otras actividades delictivas.

En el procedimiento participaron más de 580 integrantes de la Policía y el Ejército, movilizados para intervenir redes criminales, afectar sus fuentes de financiación y enfrentar conductas como homicidios, extorsiones y hurtos. La operación también buscó contrarrestar las disputas entre grupos ilegales por el dominio territorial en la capital del Atlántico.

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El balance de la operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”

El balance oficial, con corte a las 4:00 a. m., registró 28 capturas en flagrancia y otras 28 ejecutadas mediante órdenes judiciales. En total, las autoridades reportaron 56 detenidos durante las diligencias realizadas como parte de la ofensiva contra el crimen organizado.

La relación de delitos asociados a las capturas incluye 16 casos de concierto para delinquir, 13 de hurto, nueve de tráfico de estupefacientes y ocho de porte ilegal de armas. A estas cifras se suman tres capturas por homicidio y siete por otras conductas delictivas, para completar el total informado por las autoridades.