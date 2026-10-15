María Claudia Tarazona reveló chat donde alertaban sobre el crimen de Miguel Uribe

María Claudia Tarazona, viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay, hizo públicos varios mensajes que, según relató, advertían sobre un posible atentado contra el dirigente político antes de su asesinato. La revelación se produjo este jueves durante una entrevista con el programa Mañanas Blu, de Blu Radio, en la que cuestionó la falta de respuestas de la Fiscalía sobre el contenido de esas conversaciones.

Durante la entrevista, Tarazona leyó uno de los mensajes recibidos, en el que se mencionaba a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá o Marco León Calarcá. El texto hacía referencia a la supuesta organización de un ataque y a la participación de ocho hombres identificados como integrantes de los llamados Comandos.

¿Qué decían los mensajes sobre el atentado contra Miguel Uribe?

Al presentar el contenido de la conversación, Tarazona advirtió que reproduciría las palabras originales del remitente. En el mensaje se afirmaba: “Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados Comandos para ir a hacer el atentado”.

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El texto también aseguraba que la información provenía de una fuente cercana a las personas mencionadas y expresaba confianza en la advertencia. Según la transcripción leída por Tarazona, el remitente había intentado comunicarse con su interlocutor sin conseguirlo y sostenía que la supuesta orden para ejecutar el ataque “salió del Senado”.

En otro fragmento, el autor del mensaje explicó que su fuente se encontraba dentro del entorno al que hacía referencia y que mantenía comunicación con él. La advertencia concluía con una solicitud de precaución: “Por eso le digo a usted para que tengan cuidado y para que extremen sus medidas de seguridad”.

Tarazona también leyó una parte posterior de la conversación en la que se hacía referencia a la muerte de Miguel Uribe Turbay. El mensaje cuestionaba la seguridad del dirigente y reclamaba: “¿Dónde putas estaba el esquema de Miguel? Se los dije que lo iban a matar”.

La viuda manifestó que la lectura de esos mensajes le generaba preocupación por la gravedad de lo que describían. En la entrevista, planteó que el contenido debía ser evaluado por las autoridades judiciales para determinar su alcance y establecer si ofrecía elementos que justificaran nuevas indagaciones.

¿Por qué María Claudia Tarazona cuestiona la investigación de la Fiscalía?

Uno de los principales reclamos de Tarazona se dirigió a la Fiscalía, pues aseguró que había transcurrido un mes y medio sin que, según ella, se abriera una línea de investigación relacionada con la información expuesta. La mujer pidió que el organismo establezca si los mensajes tienen sustento y si corresponde avanzar en las averiguaciones.

“Si a mí la fiscalía me llega y me dice, ‘Mire, María Claudia, esta esta información no es veraz, esto no tiene ningún acervo probatorio, no se puede abrir una línea de de investigación’. Perfecto. Son ellos los que los deben determinar, no yo”, expresó durante la conversación radial.

Tarazona insistió en que su inconformidad radica en la ausencia de una respuesta oficial, tanto para confirmar la relevancia de las advertencias como para descartar su validez. “Y para mí, lo que yo leí, me parece tremendamente grave, tremendamente grave que esto esté pasando y que no sepamos y que la fiscalía no nos haya dado una respuesta”, señaló.

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En sus declaraciones, también mencionó que le resultaba difícil considerar una coincidencia que una persona hubiera anunciado un posible ataque con anterioridad y que, posteriormente, ocurriera el asesinato. Asimismo, hizo referencia a la procedencia de recursos desde Venezuela, aunque reconoció que su situación personal puede afectar su percepción de los hechos.

“Ahora, yo estoy afectada, estoy involucrada, estoy en duelo, entonces, pues es decir, mi criterio no es el criterio más objetivo”, admitió. Por esa razón, reiteró que corresponde a la Fiscalía establecer qué valor tienen las comunicaciones y si existen elementos para profundizar en la investigación.

Finalmente, Tarazona resumió su posición al señalar que la evaluación objetiva de los mensajes no le corresponde a ella, sino a las autoridades judiciales. “Por eso yo ayer decía, ‘Pues el criterio objetivo lo tiene la Fiscalía y no María Claudia Tarazona”, concluyó durante la entrevista con Blu Radio.

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