Más de 40 puntos de vacunación están disponibles para la comunidad cucuteña

La vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades y proteger la vida en todas las etapas. Por ello, la Alcaldía de San José de Cúcuta fortalece las estrategias de promoción y prevención enmarcadas en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), desarrollado en articulación con la ESE IMSALUD, bajo el lema “Protegidos con Vacunas, cuidarnos es de todos”.

A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se invita a las familias a cumplir oportunamente el esquema regular de vacunación, dirigido a recién nacidos, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, adultos y personas mayores, de acuerdo con las edades y recomendaciones establecidas.

Desde el nacimiento, los bebés reciben vacunas como BCG, que protege contra formas graves de tuberculosis, y hepatitis B. Al mes y medio, 3 y 4 meses y medio se aplican vacunas como pentavalente, polio, rotavirus y neumococo, que ayudan a prevenir enfermedades como tosferina, difteria, tétanos, poliomielitis, diarrea por Rotavirus, Neumonía y Meningitis.

Durante la primera infancia se administran vacunas contra sarampión, rubéola, paperas, varicela, hepatitis A, fiebre amarilla e influenza según la edad correspondiente y dosis de refuerzo al año y medio y a los 5 años. La vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) está dirigida a niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años.

Asimismo, la vacuna contra el dengue está dirigida a niños y niñas de 9 años o que estén cursando cuarto grado de primaria, de acuerdo con los lineamientos del programa de vacunación vigente. Esta medida complementa las acciones de prevención, que incluyen eliminar recipientes con agua estancada y evitar la proliferación del mosquito transmisor.

La vacunación durante el embarazo también es fundamental para proteger a la madre y al bebé. Se recomienda la vacuna Tdap a partir de la semana 20 de gestación y la vacuna contra la influenza a partir de la semana 14 y la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio en la semana 28, para contribuir a prevenir enfermedades y reducir el riesgo de complicaciones.

La Alcaldía de Cúcuta y la ESE IMSALUD invitan a padres, madres, cuidadores y a toda la comunidad a revisar los carnés de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de inmunización. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 40 puntos de vacunación, incluidos 18 puestos habilitados por la ESE IMSALUD, donde se ofrece atención gratuita, segura y de calidad.

La comunidad puede acercarse al punto de vacunación más cercano con el documento de identidad y el carné para verificar las dosis pendientes. Mantener las vacunas al día es una responsabilidad compartida que contribuye a construir una ciudad más saludable.

¡Vacunarse es proteger a quienes más queremos! Protegidos con Vacunas, cuidarnos es de todos.