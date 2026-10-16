Presto entra en liquidación judicial: ¿qué pasará con sus restaurantes en Colombia?

La cadena de restaurantes Presto, reconocida por sus hamburguesas en Colombia, entró en liquidación judicial luego de incumplir los compromisos de su acuerdo de reorganización empresarial.

La Superintendencia de Sociedades ordenó terminar ese proceso y abrir la liquidación de Franquicias y Concesiones S.A.S., sociedad propietaria de la operación, con domicilio en Bogotá.

La decisión quedó en firme el 13 de octubre de 2026, después de que la apoderada de la compañía solicitara la liquidación el 30 de septiembre. La medida se tomó ante las dificultades financieras de la empresa, reflejadas en la disminución del flujo de caja y los retrasos en el pago de los gastos de administración.

Sin embargo, la liquidación no significa que los establecimientos deban cerrar de inmediato. Mónica Macías, designada como liquidadora por la Superintendencia de Sociedades, busca vender la empresa para preservar la operación y evitar el cierre de los puntos de venta.

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¿Por qué Presto entró en liquidación judicial?

La compañía había ingresado al proceso de reorganización empresarial el 13 de julio de 2023, bajo los términos de la Ley 1116 de 2006, que establece mecanismos para que las empresas con dificultades financieras puedan atender sus obligaciones y continuar operando.

El 30 de abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización, mediante el cual se establecieron compromisos para el pago de las deudas de la compañía.

No obstante, la situación financiera no mejoró lo suficiente para garantizar la continuidad del negocio. De acuerdo con la información del proceso, los estados financieros de los últimos tres periodos comparativos y parciales evidenciaron una situación adversa.

El máximo órgano social de la empresa determinó que no podía continuar bajo la hipótesis de negocio en marcha, debido a la reducción del flujo de caja y los retrasos en el pago de los gastos de administración. Por esa razón, la apoderada solicitó la liquidación judicial.

La Superintendencia de Sociedades explicó que decidió abrir el proceso por las “dificultades para continuar con la hipótesis de negocio en marcha, y los incumplimientos de obligaciones pos-acuerdo”.

Con la apertura de la liquidación, el despacho también ordenó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad que puedan ser objeto de esas medidas.

Presto busca comprador para mantener abiertos sus restaurantes

La principal apuesta de la liquidadora es encontrar un comprador que permita preservar la empresa como unidad económica productiva y evitar que la liquidación termine en el cierre de sus establecimientos.

En un comunicado, Mónica Macías informó que los puntos de venta de Presto permanecerán abiertos y atenderán con normalidad hasta nueva orden.

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“Esta decisión busca preservar la unidad económica productiva, es decir, proteger el valor de la marca, sus puntos de venta y el trabajo de quienes hacen posible cada hamburguesa, porque mantener la operación es también la mejor forma de proteger a los acreedores”, señaló la liquidadora.

La búsqueda de un comprador pretende conservar el valor comercial de la marca y sus establecimientos, además de proteger los puestos de trabajo y facilitar el proceso de pago a los acreedores.

Por ahora, la continuidad de los restaurantes depende de las decisiones que se adopten durante el proceso judicial. La instrucción comunicada por la liquidadora es que los locales sigan operando hasta que se disponga lo contrario.

¿Qué deben hacer las personas y empresas a las que Presto les debe dinero?

Los acreedores de Franquicias y Concesiones S.A.S., incluidos quienes tengan cuentas pendientes por cobrar sin importar el monto, deben presentar sus créditos dentro del proceso de liquidación judicial.

Una vez la Superintendencia de Sociedades publique el aviso de apertura, los interesados tendrán un plazo de 20 días para presentar sus reclamaciones con los documentos que acrediten las obligaciones pendientes.

Entre los soportes que pueden aportar están las facturas, los contratos y los comprobantes que demuestren el dinero adeudado.

Quienes presenten sus créditos fuera del plazo establecido quedarán en el último lugar para recibir pagos, por lo que resulta importante cumplir con los tiempos fijados en el proceso.

La liquidadora habilitó el sitio web www.monicaamacias.com, donde los acreedores encontrarán un formulario para registrar sus reclamaciones. Una vez diligenciado, deberán enviarlo con los documentos de soporte al correo fraycoenliquidacionj@gmail.com. Según la información suministrada por la liquidadora, este trámite no requiere contratar un abogado.

¿Qué sigue para Franquicias y Concesiones S.A.S.?

Con la decisión del 13 de octubre, la Superintendencia de Sociedades dio por terminado el acuerdo de reorganización y ordenó la apertura de la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., identificada con NIT 830101778-6 y domiciliada en Bogotá.

El proceso pasa ahora a la etapa de liquidación, mientras se busca una alternativa para mantener la operación de Presto y proteger los intereses de sus acreedores.

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