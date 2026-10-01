¡Histórico! Norte de Santander domina la categoría junior del Nacional de Yudo con tres medallas

Palmira, considerada la segunda ciudad del Valle del Cauca, alberga desde el jueves el Campeonato Nacional de Yudo en las categorías junior y mayores, en damas y varones, evento clasificatorio a los Juegos Nacionales 2027 que se cumplirán en Sincelejo y Montería en 2027.

El torneo cuenta con la participación de 368 deportistas de 22 ligas de todo el país, quienes hasta el domingo lucharán por hacerse con uno de los cupos a las justas del año entrante.

Norte de Santander es una de las ligas participantes en el campeonato y en el primer día de actividad se colgó tres medallas, en un hecho histórico para el departamento en el que tres deportistas en la misma categoría junior Sub-21, en -60 kilos, hayan conseguido hacer el 1, 2 y 3 en un nacional.

Siempre se ha figurado con un yudoca en el podio, pero es la primera vez que Norte de Santander logra esta gesta con Josué Hernández, quien obtuvo la presea de oro; Jean Pierre Ropero se quedó con la medalla de plata y Luis Vargas con la medalla de bronce, al derrotar al local Samuel Castro.

Con la medalla de oro, Josué ratifica la buena temporada que ha tenido y se confirma en el primer lugar del ranquin nacional.

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Todo un proceso

Jean Pierre es otro joven, junto con Luis, que viene en proceso de formación desde las categorías menores y hoy los resultados se reflejan en el trabajo articulado con la entrenadora de la liga, la excampeona panamericana Liseth Johana Orozco Pallares, y la presidenta Alejandra Montañés.

“Este resultado representa años de esfuerzo, sacrificio y sueños construidos con disciplina. Hoy, tres jóvenes nos demuestran que Norte de Santander tiene talento para dominar el yudo colombiano”, sostuvo la instructora.

Otros yudocas que compitieron en esta categoría fueron Martín Mesa, Justin Sedano y Fernando Gámez.

“Esta es una de las categorías fuertes que tenemos, la cual venimos trabajando desde hace tres años, desde cadetes, donde Luis Vargas y Josué Hernández cerraron siendo los número uno.

Ahora, en esta temporada 2026, es su primer año en junior iniciando competencias, aunque desde antes ya venían participando (para ir adaptándose)”, comentó Orozco Pallares.

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De igual manera, Johana Orozco, resaltó que “en este campeonato nacional ratificamos que Norte de Santander en la rama masculina viene desarrollando un trabajo importante con estos chicos y con la reserva deportiva que tenemos en Cúcuta con todos los niños, donde logramos ubicar en el podio a Josué Hernández, como campeón nacional, Jean Pierre Romero, subcampeón, y a Luis Vargas, tercero”.

Johan explicó que dichos resultados se deben también “al trabajo multidisciplinario que viene haciendo Norte de Santander. La idea es seguir trabajando. Hicimos el 1, 2 y 3 en el podio por primera vez en la historia que se llena un podio en la categoría”.

A propósito de la reserva deportiva de la que hace referencia Johana, a partir del próximo lunes y hasta el 23 de octubre se realizará en Bogotá, en el Centro de Alto Rendimiento, el proyecto Escuela de talentos.

A la actividad coordinada por el Ministerio del Deporte, asistirán 76 deportistas, 25 niñas y 51 niños de Quindío, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Santander, en el que aprenderán a desarrollar habilidades motrices, la parte técnica, preparación física y trabajo psicosocial.

Este viernes continuaba el campeonato nacional con las competencias en mayores, donde se espera que los yudocas rojinegros alcancen las finales.

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