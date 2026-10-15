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Santiago Vásquez, de las canchas de Guachené a debutar con el Cúcuta Deportivo
El volante de 20 años sumó sus primeros minutos en el profesionalismo en las victorias del rojinegro 4-0 ante Pereira y 1-0 contra Boyacá Chicó.
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gcontreras
Santiago Vásquez-Cúcuta Deportivo
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Jueves, 15 de Octubre de 2026

“Estuve en un momento de frustración, creía que el sueño se acababa, que no podría jugar más, pero sabía que Dios tenía grandes cosas para mí”, recordó Santiago Vásquez Banguero, volante del Cúcuta Deportivo, cuando en 2023 una lesión de meniscos y ligamentos lo tuvo fuera de las canchas.

El mediocampista de 20 años vive un presente totalmente diferente. En los dos anteriores partidos del rojinegro (4-0 ante Pereira y 1-0 contra Boyacá Chicó) sumó sus primeros minutos en el profesionalismo, recibiendo la plena confianza del técnico argentino Nicolás Chiesa.

Ante los risaraldenses ingresó sobre el 60’ en reemplazo de Dayan Pérez y en Tunja lo hizo al 85’, por Víctor Mejía, uno de sus referentes. En ambos duelos ayudó a gestionar los resultados que hoy tienen al fronterizo fuera de la zona del descenso.

Lea aquí: Nuestro objetivo era sacar ventaja del rival: Nicolás Chiesa tras el triunfo del Cúcuta en Tunja

Los primeros pasos

Su historia se remonta a las canchas de Guachené, aquel municipio del Cauca que, entre sus múltiples carencias, ha dado diferentes jugadores al profesionalismo, entre ellos al defensor Yerry Mina.

“Soy un pelado que desde chiquito creció con esa aspiración de querer jugar al fútbol. Vengo de familia muy futbolera, pero en la que ninguno alcanzó a jugar profesional. Empecé desde mis cinco años”, expresó el deportista  de 1.85 metros de estatura.

Sus primeras patadas a la pecosa fueron en el club Norte del Cauca jugando en la posición de defensor central durante tres años. Allí despertó interés de Colo-Colo Caloto (municipio vecino), en el que estuvo también por tres temporadas.

Santiago Vásquez, Cúcuta Deportivo.

 

“Me destacaba por mi biotipo, mi fuerza, mi agresividad. Hicimos muchos sacrificios para poder ir a entrenar a Caloto; conté con un gran apoyo de mi tío Fabio Vásquez con el tema de transportes y guayos”, contó el caucano.

Su rendimiento en las categorías formativas lo llevó a que se vinculara al club del exjugador Héctor ‘Vagón’ Hurtado en Cali, aumentando su nivel competitivo en la Liga Vallecaucana de Fútbol y teniendo la oportunidad de mostrarse en certámenes como el Torneo de las Américas, pero ya siendo volante cinco.

“Me destacaba y tuve la oportunidad de ir a probarme a Atlético Nacional, las cosas iban bien, llevaba como un mes, pero llegó la lesión y estuve por fuera un año a travesando momentos muy difíciles en mi recuperación”, narró.

Dios, la vida y el fútbol volvieron a darle otra oportunidad en el segundo semestre de 2024 yendo a probarse a la Sub-20 de Bogotá FC, donde no fue del gusto.

“Estuve preocupado, sin saber qué hacer. Volví a Guachené y empecé a entrenar con el club Diamante, de donde surgió el chace de venir a Cúcuta”, subrayó, resaltando el trabajo de los formadores Seifar Aponzá, Cristian Valencia y Héctor Hurtado. 

Santiago Vásquez, HH.

 

El aterrizaje al rojinegro

A comienzos de 2025, Vásquez llegó a la Sub-20 del rojinegro a prueba, gustó y disputó cerca de 20 partidos en la Supercopa Juvenil de la FCF. 

“Nos llegó referenciado y buscando una oportunidad. Lo vimos y a pesar de que le faltaban unas cosas, podía evolucionar desde su disciplina, capacidad y orden. Se adaptaba a nuestra idea y se le tuvo en cuenta. Su maduración y evolución contribuyó para que fuera tenido en cuenta por Nelson ‘Rolo’ Flórez, para llevar al primer equipo y hoy poco a poco se ven los frutos. Será un jugador importante”, aseguró Jorge Peralta, quien para la época fue director de las divisiones menores.

Aunque poco estuvo cerca del primer equipo en 2025, en enero de 2026 fue citado a pretemporada por el técnico del momento, Néstor Flórez. Por un tema de documentación no pudo ser tenido en cuenta en las primeras jornadas.

Tras la ida de Flórez, Vásquez tuvo que volver a empezar a mostrarse ante el nuevo estratega Richard Páez. Con él solo fue convocado a un duelo, pero no tuvo la oportunidad de debutar.

Santiago Vásquez, Cúcuta Deportivo 2026.

 

“Cuando llegó el profe Chiesa tuve la duda de si le gustaba mi trabajo, pero estaba mentalizado en jugar. En la primera práctica, un domingo en la noche, me fue muy bien y a la semana ya me estaba convocando”,  recordó Santiago, quien actúa con el dorsal 15 y firmó hasta 2029.

El argentino ya dio la posibilidad de actuar en dos juegos en una clara muestra de respaldo a los juveniles, teniendo presente que en la titular tiene a Dayan Pérez (18 años).

“El profe me dijo que me gané la oportunidad y que debía seguir demostrando. Cuando debuté, supe que los sacrificios no fueron en vano y agradecía mucho a Dios. Soy un jugador que sabe con la pelota, que es agresivo y que siempre está aprendiendo de los referentes Neneco y Víctor Mejía, siguiendo ese ejemplo de amor que pone por la camiseta”, dijo Vásquez, jugador que vive en la casa hogar del club.

Con su madre Mirtela Banguero como gran motivación, Santiago espera seguir ganándose su espacio en el Cúcuta Deportivo.

“Le tengo mucho cariño al club, a la ciudad y a la hinchada. Me abrieron las puertas, han creído en mí. Estamos mentalizados en poder cumplir con el objetivo de salvar la categoría y en un futuro dar títulos”, aseguró.

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