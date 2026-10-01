Burgama representó a Ocaña en el Nacional Interclubes de Ultimate Frisbee

Del 9 al 12 de octubre se llevó a cabo en Bogotá el VII Campeonato Nacional Interclubes de Ultimate Frisbee, con la participación de 56 clubes de todo el país. Los grandes campeones fueron Macana, en la rama femenina; Crash, en la mixta, y Euforia, en la open.

En la rama femenina participaron 11 equipos. Macana y Revolution, ambos de Medellín, llegaron a la final, en la que Macana se impuso 14-12 y consiguió su cuarto título consecutivo. El tercer lugar fue para Aerosoul, de Bogotá.

En el certamen deportivo estuvo presente Burgama, de Ocaña, que, aunque no logró subir al podio, dio la batalla hasta el final y demostró que esta disciplina sigue ganando terreno entre los jóvenes de Norte de Santander.

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La delegación rojinegra disputó ocho encuentros, de los cuales ganó uno y perdió siete. Estos resultados reflejan el alto nivel competitivo de los clubes participantes, especialmente de los equipos del interior del país.

Aprendizaje

El entrenador del equipo ocañero, Mairon Alba, manifestó que, pese a los resultados, la participación dejó una experiencia positiva para todos y destacó la importancia de continuar trabajando para mejorar el rendimiento en los próximos campeonatos.

“Regresamos con una gran experiencia vivida y, aunque tenemos una sensación amarga por las derrotas, analizamos que avanzamos en nuestro juego y tenemos la oportunidad de seguir trabajando para mejorar.

En lo personal, estoy motivado para continuar al frente de los procesos de esta disciplina en Ocaña”, expresó Alba.

El entrenador también resaltó las ganas y el interés de sus jugadores por fomentar la práctica del disco volador en la región.

“Estoy contento de haber vivido este campeonato y feliz por el esfuerzo de todos mis compañeros de equipo. Estoy seguro de que vamos a seguir preparando nuestros cuerpos y mentes para pasar al próximo nivel y mejorar lo que sea necesario de cara a las próximas competencias de 2027”, manifestó.

Tras esta participación, Burgama no se detiene. Su siguiente desafío será el Campeonato Nacional Junior, en las categorías Sub-15 y Sub-18, que se disputará del 30 de octubre al 2 de noviembre en Rionegro, Antioquia.

Esta competencia será una nueva oportunidad para que los jóvenes talentos de la región demuestren su preparación, fortalezcan su experiencia y representen al departamento.

Los campeones de cada modalidad del torneo nacional obtuvieron el derecho de representar a Colombia en el Campeonato Panamericano de Clubes de Ultimate Frisbee (PAUC) 2027.

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