Burgama, a dar la batalla en el Nacional Interclubes de disco volador

El disco volador o frisbee como se ha conocido popularmente por muchos años tendrá una intensa actividad a partir de hoy y hasta el próximo lunes, en Bogotá donde se llevará a cabo el VII Campeonato Nacional Interclubes de Ultimate Frisbee.

El evento deportivo se disputará en la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín (Unicervantes), que contará con la presencia de 56 clubes procedentes de 13 departamentos en las categorías Open, femenina y mixto son las ramas que hacen parte del evento nacional, destacando que en la primera participan 16 clubes, en la siguiente 11 y en la última 29.

Las competencias definirán a los respectivos campeones nacionales de clubes y los derechos de representación de Colombia en el Campeonato Panamericano de Clubes de Ultimate Frisbee (PAUC) 2027.

Dentro de los equipos que competirán está el club Burgama de Ocaña, único representante de la región. Así lo informó el presidente de la Liga Nortesantandereana de Disco Volador, Carlos Barón.

La clasificación a este evento representa un paso significativo para el proceso deportivo que viene adelantando Burgama, consolidándose como el único club de Norte de Santander que participará este año en el Nacional de Clubes. Este logro es fruto de un trabajo sostenido de formación, entrenamiento y participación en diferentes competencias de carácter regional y nacional, además del impulso permanente al crecimiento del Ultimate en Ocaña” señaló Barón.

Le puede interesar: ¿Rivales en la cancha, amigas fuera de ella? Osorio y Sabalenka sorprendieron con un baile en China

El equipo nortesantandereano está integrado por 18 deportistas; divididos en 10 hombres y 8 mujeres, quienes buscarán un lugar en el podio.

El equipo afrontará el campeonato en la categoría mixta, una de las principales competencias del calendario nacional por lo que se espera logre una buena presentación.

Asimismo, el directivo les auguró éxitos en el torneo “Desde la Liga de Disco Volador celebramos este avance del Ultimate regional y acompañamos al Club Burgama en este importante desafío deportivo. Su presencia en el Nacional Interclubes representa la continuidad de un proceso de formación y promoción del disco volador en nuestro departamento”, subrayó.

Es importante mencionar que este certamen internacional es organizado por la Federación Mundial de Disco Volador (WFDF).

El VII Campeonato Nacional Interclubes de Ultimate Frisbee también contará con dos invitados especiales. Mafer Bonilla (Colombia) y Ryan Young (Estados Unidos) asistirán al evento desde la jornada del sábado para compartir y enseñar sobre el arte del freestyle, siendo el lunes el día pactado para una exhibición de sus mejores movimientos.

El vigente campeón en la rama femenino es Maracaná, subcampeón Aerosoul y el tercero Revolution.

En la rama masculina, el actual campeón es Euforia, subcampeón Makawua y tercero Comunidad El Oso. En mixtos, los defensores del título son Academia, Macondo y Voltaje.

El equipo

Damas

Luisa Fernanda Páez Guerrero

Dayriannys Hernández Buelvas

Andrea Carolina Bolaño Zambrano

Heidy Valeria Maldonado Niño

Marisol Pinzón Quintero

Nathalia Pinzón Quintero

Isabela Sofía Correa Cardona

Sara Isabel Jácome Busaid

Mairon Alberto Salazar Alba

Varones

Luis Fernando Martínez Osorio

Brayan Alexander Fuentes Lemos

Juan David Trigos Guerrero

Edisson Fernando Ruiz Sánchez

José Daniel Tinoco Rodríguez

Cristhiam Andrés Churio Bayona

Kevin Jesús Cuéllar Mantilla

Wilson Alexander Guerrero Ortíz

José Andrés Cañizares Osorio

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.