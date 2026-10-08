Partido entre Motilones del Norte y Capitanes no se pudo terminar en Bogotá

Cuando faltaba un poco menos de dos minutos para finalizar el tercer cuarto del juego entre Motilones del Norte y Capitanes de Bogotá, la noche del miércoles, hubo una falla eléctrica en el coliseo Cayetano Cañizares, que impidió la continuidad del duelo.

Pese a que se esperó un tiempo prudente para la reanudación del mismo, la problemática no se solucionó y se tuvo que suspender el compromiso en la capital del país.

Denis Osorio, gerente deportivo de Motilones, habló con La Opinión y contó que los 11 minutos y 26 segundos que faltan por jugarse se disputarán el domingo ya que el quinteto cucuteño deberá enfrentarse este jueves y viernes ante Caimanes en Villavicencio.

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El marcador está a favor de Capitanes por cinco puntos de diferencia (58-53). Los rojinegros ganaron el primero (14-13), cayeron en el segundo (21-19) e iban cediendo en el tercero (24-20).

El dominicano Yoel Feliz, técnico de equipo nortesantandereano, repitió el mismo quinteto con el que ganó la noche del martes (81-71), formando con a los puertorriqueños Dyondre Domínguez y Fabián Rivera, al dominicano Javier Bautista, el colombiano Sebastián Ramírez y el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández. En el banquillo estuvieron los locales Jesús Amado, Isaac Uribe, Cristian Benítez, Jefry Santiesteban y Juan Lobo.

Los bogotanos, al mando de Luis Carlos Valencia, también repitieron equipo con los nacionales Rodrigo Peña, Jair Blanco Jilmar Mosquera, Diego Altamiranda y Juan Ardila. Así como en la rotación, de mayor participación, Jeremy Olave y Erick Cassiani.

Mosquera era el mejor hombre del partido con 21 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, así como Ardila con 15 puntos, 15 rebotes y 2 asistencias. Por Motilones destacaba Dyondre Domínguez (14 puntos, 5 rebotes y una asistencia) y Javier Bautista (12 pts y 3 rts).

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