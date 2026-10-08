La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Partido entre Motilones del Norte y Capitanes no se pudo terminar en Bogotá
Un problema eléctrico impidió la continuidad del compromiso, que se encontraba a favor de Capitanes (58-53) cuando se iba a terminar el tercero cuarto.
Authored by
gcontreras
Motilones del Norte vs. Capitanes de Bogotá.
La opinión
La Opinión
Jueves, 8 de Octubre de 2026

Cuando faltaba un poco menos de dos minutos para finalizar el tercer cuarto del juego entre Motilones del Norte y Capitanes de Bogotá, la noche del miércoles, hubo una falla eléctrica en el coliseo Cayetano Cañizares, que impidió la continuidad del duelo.

Pese a que se esperó un tiempo prudente para la reanudación del mismo, la problemática no se solucionó y se tuvo que suspender el compromiso en la capital del país.

Denis Osorio, gerente deportivo de Motilones, habló con La Opinión y contó que los 11 minutos y 26 segundos que faltan por jugarse se disputarán el domingo ya que el quinteto cucuteño deberá enfrentarse este jueves y viernes ante Caimanes en Villavicencio.

Lea aquí: ¿Rivales en la cancha, amigas fuera de ella? Osorio y Sabalenka sorprendieron con un baile en China

El marcador está a favor de Capitanes por cinco puntos de diferencia (58-53). Los rojinegros ganaron el primero (14-13), cayeron en el segundo (21-19) e iban cediendo en el tercero (24-20).

El dominicano Yoel Feliz, técnico de equipo nortesantandereano, repitió el mismo quinteto con el que ganó la noche del martes (81-71), formando con a los puertorriqueños Dyondre Domínguez y Fabián Rivera, al dominicano Javier Bautista, el colombiano Sebastián Ramírez y el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández. En el banquillo estuvieron los locales Jesús Amado, Isaac Uribe, Cristian Benítez, Jefry Santiesteban y Juan Lobo.

Los bogotanos, al mando de Luis Carlos Valencia, también repitieron equipo con los nacionales Rodrigo Peña, Jair Blanco Jilmar Mosquera, Diego Altamiranda y Juan Ardila. Así como en la rotación, de mayor participación, Jeremy Olave y Erick Cassiani.

Mosquera era el mejor hombre del partido con 21 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, así como Ardila con 15 puntos, 15 rebotes y 2 asistencias.  Por Motilones destacaba Dyondre Domínguez (14 puntos, 5 rebotes y una asistencia) y Javier Bautista (12 pts y 3 rts).

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Panorama en Campo Verde tras las lluvias
Panorama en Campo Verde tras las lluvias
Desbordamientos, caos vial y pérdidas materiales, los estragos que dejaron las fuertes lluvias en el área metropolitana de Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
El resultado final de la Marca Región del Gran Santander demandó el consenso de todas las comunidades/Foto Cortesía
El resultado final de la Marca Región del Gran Santander demandó el consenso de todas las comunidades/Foto Cortesía
El Gran Santander busca proyectarse al país con una identidad común
Orlando Carvajal
Capturados Familia P.
Capturados Familia P.
El pasado de Johana, la embarazada que encabeza captura de integrantes de la Familia P, en Cúcuta
La Opinión