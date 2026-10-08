Hemos hecho cosas importantes, pero no se ha ganado nada: Gustavo Torres, atacante del Cúcuta

Gustavo Torres llegó al Cúcuta Deportivo a mitad de año en medio de dudas por sus antecedentes disciplinarios y su poca actividad competitiva en los meses anteriores a su vinculación. De a poco, el delantero fue creciendo en su nivel y empezó a aportarle al equipo dirigido por el argentino Nicolás Chiesa.

El estratega ha confiado de lleno en el ofensivo, usándolo en ocho de los nueve partidos que ha dirigido y en los que fue titular en seis compromisos. A la fecha, Torres celebró en tres oportunidades (Tolima, Millonarios y Pereira).

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El reciente fin de semana fue el encargado de marcar el segundo tanto del rojinegro en la goleada 4-0 ante Deportivo Pereira. El vallecaucano solo tuvo que empujarla tras un pase a ras de piso de Jaime Peralta. Tras el tanto, que cumplió la Ley del Ex, Gustavo celebró a rabiar quitándose la camisa y cerrando con un baile.

“El único motivo era ayudar al equipo, que ganáramos, hiciéramos un buen partido, con nuestra gente, nuestra familia que estaba en la tribuna; fue solamente eso. (Quitarse la camisa) fue algo que me salió, no por nada especial, fue un desahogo y la alegría más que todo por marcar”, comentó sobre su celebración.

El experimentado jugador, con pasos por equipos como San Lorenzo (Argentina) y Vasco da Gama (Brasil), contó que ha venido haciendo las cosas bien y por ello su rendimiento en las fechas anteriores, donde se le ve punzante entrando al área, rematando fuera de ella, peleando las acciones a balón y parado y siendo socio de Peralta.

“Uno siempre quiere hacer goles. He venido trabajando y haciendo las cosas bien. Es un desahogo que se da; soy consciente de todo lo que ha pasado en mi carrera. No he dudado de lo que puedo dar, de mis capacidades… Es revalidarme lo jugador que soy”, aseguró el deportista de 30 años.