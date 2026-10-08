Hemos hecho cosas importantes, pero no se ha ganado nada: Gustavo Torres, atacante del Cúcuta

El momento del equipo
En referencia al rendimiento del equipo, que acumula dos victorias al hilo, y la misión de salvar la categoría, Torres enfatizó que son conscientes de que no han ganado nada.
“Estamos muy contentos por los resultados que hemos obtenido. Sabemos que hemos trabajado bien y es gratificante cuando nos acompañan los resultados. Seguimos adelante, con mesura, hemos hecho cosas importantes, pero no se ha ganado nada. Estamos con los pies en la tierra, quedan fechas aún más importantes”, dijo el diestro.
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Boyacá Chicó, próximo rival
Al motilón le faltan siete partidos para salvar la categoría, teniendo como inmediato reto a Boyacá Chicó, el domingo, en La Independencia de Tunja, en un choque crucial, puesto que son dos rivales que pelean en la misma tabla.
Cúcuta es 18 con un promedio de 1.00, mientras que el ajedrezado 19 con 0.93.
“Sabemos que no es fácil, es un partido difícil; lo haremos con mucha inteligencia, con la responsabilidad que tenemos. La altura es un aliciente que siempre está; no vamos a poner excusas, no vamos a especular. Es un partido importante por la permanencia; vamos a buscarlo, vamos a ser conscientes de que si hacemos un partido inteligente podemos traer un buen resultado. Vamos con inteligencia y tranquilidad”, señaló el delantero, al que se la ha usado como extremo por izquierda y en punta.
Tras este duelo, al rojinegro le quedan duelos ante Atlético Nacional, América de Cali, Águilas Doradas, Santa Fe, Junior y Jaguares de Córdoba.
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