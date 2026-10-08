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Hemos hecho cosas importantes, pero no se ha ganado nada: Gustavo Torres, atacante del Cúcuta
El delantero, pieza titular en el once de Nicolás Chiesa, acumula tres goles en el semestre.
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gcontreras
Gustavo Torres, Cúcuta Deportivo.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Jueves, 8 de Octubre de 2026

Gustavo Torres llegó al Cúcuta Deportivo a mitad de año en medio de dudas por sus antecedentes disciplinarios y su poca actividad competitiva en los meses anteriores a su vinculación. De a poco, el delantero fue creciendo en su nivel y empezó a aportarle al equipo dirigido por el argentino Nicolás Chiesa.

El estratega ha confiado de lleno en el ofensivo, usándolo en ocho de los nueve partidos que ha dirigido y en los que fue titular en seis compromisos. A la fecha, Torres celebró en tres oportunidades (Tolima, Millonarios y Pereira).

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El reciente fin de semana fue el encargado de marcar el segundo tanto del rojinegro en la goleada 4-0 ante Deportivo Pereira. El vallecaucano solo tuvo que empujarla tras un pase a ras de piso de Jaime Peralta. Tras el tanto, que cumplió la Ley del Ex, Gustavo celebró a rabiar quitándose la camisa y cerrando con un baile.

“El único motivo era ayudar al equipo, que ganáramos, hiciéramos un buen partido, con nuestra gente, nuestra familia que estaba en la tribuna; fue solamente eso. (Quitarse la camisa) fue algo que me salió, no por nada especial, fue un desahogo y la alegría más que todo por marcar”, comentó sobre su celebración.

El experimentado jugador, con pasos por equipos como San Lorenzo (Argentina) y Vasco da Gama (Brasil), contó que ha venido haciendo las cosas bien y por ello su rendimiento en las fechas anteriores, donde se le ve punzante entrando al área, rematando fuera de ella, peleando las acciones a balón y parado y siendo socio de Peralta.

“Uno siempre quiere hacer goles. He venido trabajando y haciendo las cosas bien. Es un desahogo que se da; soy consciente de todo lo que ha pasado en mi carrera. No he dudado de lo que puedo dar, de mis capacidades… Es revalidarme lo jugador que soy”, aseguró el deportista de 30 años.

Gustavo Torres, Cúcuta Deportivo.

El momento del equipo

En referencia al rendimiento del equipo, que acumula dos victorias al hilo, y la misión de salvar la categoría, Torres enfatizó que son conscientes de que no han ganado nada.

“Estamos muy contentos por los resultados que hemos obtenido. Sabemos que hemos trabajado bien y es gratificante cuando nos acompañan los resultados. Seguimos adelante, con mesura, hemos hecho cosas importantes, pero no se ha ganado nada. Estamos con los pies en la tierra, quedan fechas aún más importantes”, dijo el diestro.

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Boyacá Chicó, próximo rival

Al motilón le faltan siete partidos para salvar la categoría, teniendo como inmediato reto a Boyacá Chicó, el domingo, en La Independencia de Tunja, en un choque crucial, puesto que son dos rivales que pelean en la misma tabla.

Cúcuta es 18 con un promedio de 1.00, mientras que el ajedrezado 19 con 0.93.

“Sabemos que no es fácil, es un partido difícil; lo haremos con mucha inteligencia, con la responsabilidad que tenemos. La altura es un aliciente que siempre está; no vamos a poner excusas, no vamos a especular. Es un partido importante por la permanencia; vamos a buscarlo, vamos a ser conscientes de que si hacemos un partido inteligente podemos traer un buen resultado. Vamos con inteligencia y tranquilidad”, señaló el delantero, al que se la ha usado como extremo por izquierda y en punta.

Tras este duelo, al rojinegro le quedan duelos ante Atlético Nacional, América de Cali, Águilas Doradas, Santa Fe, Junior y Jaguares de Córdoba.

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