Caso UNGRD: Iván Name y Andrés Calle salen de prisión, pero siguen bajo investigación

Los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quedaron en libertad provisional. La orden la había emitido la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia al determinar que se vencieron los términos a su favor.

Ambos se encontraban detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá y son investigados por presuntamente haber recibido sobornos que ascienden a los 4.000 millones de pesos provenientes de contratos irregulares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a cambio de impulsar las reformas del Gobierno.

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La investigación que originó este llamado judicial explicó que ambos excongresistas, descritos como "salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo", "habrían recibido coimas por 4.000 millones de pesos".

Asimismo, señaló que el dinero pactado se distribuyó con "1.000 millones para Andrés Calle y 3.000 para Iván Name", recursos que fueron "producto de sobornos precisamente para el trámite de las reformas del Gobierno Nacional" en el Legislativo. Según se conoció, estos millonarios fondos "habían venido de contratos de manera irregular" ejecutados por la entidad de gestión de riesgos.

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