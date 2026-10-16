Norte de Santander sigue expuesto a los matrimonios y uniones infantiles

Norte de Santander se encuentra entre los departamentos de Colombia con una concentración intermedia de matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), un problema que sigue exponiendo a niñas, niños y adolescentes a situaciones de vulnerabilidad. Así lo evidencia la investigación ‘Crecer demasiado pronto: un análisis estadístico para la caracterización sociodemográfica de las personas y parejas en MUITF’, presentada por la Fundación Plan, que analiza el panorama de este fenómeno en el país.

De acuerdo con la investigación, basada en el análisis de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE entre 2022 y 2025, el departamento se ubica en el grupo de territorios con una incidencia de entre cuatro y seis casos por cada 100 registros.

En esta categoría también se encuentran Antioquia, Chocó, Sucre y Arauca, entre otros departamentos.

Por su parte, Magdalena, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Vichada conforman el grupo de mayor concentración estadística, con tasas de entre siete y diez por cada 100 adolescentes mujeres.

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En contraste, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Valle del Cauca, Putumayo, Cauca, Nariño y San Andrés y Providencia figuran entre los territorios con menor concentración relativa, con tasas de entre uno y tres por cada 100 adolescentes mujeres.

La investigación advierte que estas diferencias territoriales pueden estar relacionadas con las desigualdades históricas, las barreras de acceso a derechos y limitaciones institucionales que dificultan la prevención, la detección y la atención de los casos.

Sobre esto, la fundación plantea la necesidad de implementar intervenciones integrales y sostenidas, adaptadas a las particularidades de cada territorio.

Asimismo, el informe destaca la importancia de impulsar acciones de prevención temprana, transformar las normas sociales que perpetúan estas prácticas y mejorar la identificación de casos ocultos para reducir el subregistro.

El panorama nacional

El estudio hace una revisión de 6.206 historias de niñas, niños y adolescentes que visibiliza una de las formas de violencia que sigue ocurriendo en el país.

La investigación revela que 5 de cada 100 adolescentes (87,5% de los casos) en Colombia se encuentran en un matrimonio infantil o una unión temprana forzada.

“Es una situación que limita sus oportunidades educativas, incrementa las cargas de cuidado y trabajo doméstico, y expone a las niñas a múltiples vulneraciones de derechos”, precisa el estudio.

La investigación en sus hallazgos destaca datos como que el 70% de las adolescentes que son pareja de una persona adulta dedica la mayor parte de su tiempo semanal a los oficios del hogar, mientras que solo el 16,2% lo dedica al estudio.

Así como identificó a 2.167 niñas y adolescentes que viven como pareja de la persona reportada como jefa o jefe del hogar. “De ellas, tres de cada cuatro no asisten actualmente a una institución educativa”.

El estudio ‘Crecer demasiado pronto’ precisó que el 96% de los casos identificados corresponde a uniones entre una persona menor de edad y una persona adulta. Solo el 4% corresponde a uniones entre dos adolescentes.

Pero un dato preocupante es que el 58,2% de los casos entre adolescentes y personas adultas se registran diferencias de edad que oscilan entre 6 y 50 años. Esto quiere decir, una niña menor de 18 años forzada a estar con un hombre adulto hasta 50 años mayor que ella.

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Es un delito

La investigación, que fue presentada en el marco del Día Internacional de la Niña, explica que hasta la expedición de la Ley 2447 de 2025 los matrimonios y uniones infantiles en el país se daban bajo un marco jurídico ambiguo que normalizaba el aval, el consentimiento o permiso de los padres de la persona menor de edad involucrada.

Sin embargo, el estudio precisa: “las uniones y cualquier forma de relación de carácter sexual con niñas y niños menores de 14 años han estado tipificadas como delito de abuso sexual en la legislación penal colombiana, conforme a la Ley 599 de 2000, la Ley 1236 de 2008 y el artículo 209 del Código Penal”.

En este sentido, los casos identificados deben ser comprendidos y abordados en el marco de dicha tipificación.

“La GEIH permite observar para el periodo analizado 2022–2025, un total de 6.206 casos a nivel nacional, de los cuales 206 corresponden a niñas y niños menores de 14 años”, detalló el documento.

Entre los hallazgos que sobresalen sobre este punto indica el texto que el 62,6% de los casos involucra a niñas, lo que evidencia la marcada brecha de género. “No obstante, es relevante señalar que, aunque la proporción de niños es menor en este rango de edad (37,4%), el número de casos es aproximadamente tres veces más alto que la registrada para niños y adolescentes hombres de 14 a 17 años (12,5%)”.

La presidenta ejecutiva de Fundación Plan, Ángela Anzola de Toro, enfatizó que “los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas son una realidad que suele permanecer oculta o normalizada. Detrás de cada cifra hay una niña o adolescente que ha visto limitadas sus posibilidades de estudiar, decidir sobre su proyecto de vida y ejercer plenamente sus derechos”.

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Además, la investigación evidencia que estas uniones no mejoran las condiciones económicas de los hogares. Aunque el 86% de las personas adultas involucradas trabaja, el 97,5% recibe un salario mínimo o menos.

Se identificaron 309 adolescentes que ejercen la jefatura del hogar. Más de la mitad trabaja y el 80% no continúa sus estudios.

Tal como señala la fundación, este estudio busca aportar evidencia estadística para orientar políticas y estrategias que protejan los derechos de niñas y adolescentes y contribuyan a erradicar los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas en Colombia.

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