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Sergio Alfonso Ramírez asume como director encargado del SENA en Norte de Santander
El ingeniero cuenta con 31 años de trayectoria en la entidad y ha ocupado el cargo de director regional en siete ocasiones.
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crojas
Sergio Alfonso Ramírez
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Miércoles, 14 de Octubre de 2026

El ingeniero Sergio Alfonso Ramírez Figueroa fue designado como director regional encargado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Norte de Santander, entidad en la que acumula 31 años de experiencia en diferentes áreas administrativas y académicas.

A lo largo de su trayectoria, Ramírez Figueroa se ha desempeñado como jefe de centro e instructor, además de ocupar cargos en dependencias estratégicas de la regional, entre ellas las coordinaciones de Relaciones Corporativas, la Agencia Pública de Empleo, el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto y Gestión de Talento Humano.

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Su experiencia también incluye siete designaciones como director regional encargado. La más reciente se extendió por más de un año, un recorrido que le ha permitido conocer las distintas áreas de funcionamiento de la institución.

Entre los principales retos de su gestión estará impulsar los procesos de formación y contribuir al desarrollo de los aprendices del departamento, uno de los objetivos centrales de la entidad.

La designación se produce en medio de las labores que adelanta el SENA para fortalecer sus programas de formación y acompañamiento a quienes buscan mejorar sus oportunidades educativas y laborales en Norte de Santander.

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