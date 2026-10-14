Sergio Alfonso Ramírez asume como director encargado del SENA en Norte de Santander

El ingeniero Sergio Alfonso Ramírez Figueroa fue designado como director regional encargado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Norte de Santander, entidad en la que acumula 31 años de experiencia en diferentes áreas administrativas y académicas.

A lo largo de su trayectoria, Ramírez Figueroa se ha desempeñado como jefe de centro e instructor, además de ocupar cargos en dependencias estratégicas de la regional, entre ellas las coordinaciones de Relaciones Corporativas, la Agencia Pública de Empleo, el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto y Gestión de Talento Humano.

Lea: Inició en Cúcuta el Encuentro Territorial de los Santanderes para construir el Plan Nacional de Desarrollo

Su experiencia también incluye siete designaciones como director regional encargado. La más reciente se extendió por más de un año, un recorrido que le ha permitido conocer las distintas áreas de funcionamiento de la institución.

Entre los principales retos de su gestión estará impulsar los procesos de formación y contribuir al desarrollo de los aprendices del departamento, uno de los objetivos centrales de la entidad.

La designación se produce en medio de las labores que adelanta el SENA para fortalecer sus programas de formación y acompañamiento a quienes buscan mejorar sus oportunidades educativas y laborales en Norte de Santander.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .