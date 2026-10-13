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Inició en Cúcuta el Encuentro Territorial de los Santanderes para construir el Plan Nacional de Desarrollo
Gobernadores, alcaldes, gremios, empresarios, academia y representantes de la sociedad civil se reúnen para presentar las necesidades de Santander y Norte de Santander y definir las prioridades que deberán tenerse en cuenta.
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dsifontes
ENCUENTRO SANTANDERES
La opinión
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Martes, 13 de Octubre de 2026

Este martes 13 de octubre arrancó en Cúcuta el Encuentro Territorial ‘Región PRO’, un espacio de articulación regional que reúne a los gobernadores de Santander y Norte de Santander, junto con los alcaldes de ambos departamentos y representantes de distintos sectores, para exponer las necesidades de sus territorios, identificar prioridades y construir estrategias que impulsen el desarrollo regional.

La jornada hace parte del proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, documento que se convertirá en la hoja de ruta del Gobierno nacional para los próximos cuatro años. Para su estructuración, se busca recoger las voces, capacidades y apuestas estratégicas de las regiones, con la participación de mandatarios locales y regionales, gremios, sectores productivos, academia, organizaciones sociales y ciudadanía.

Puede leer: Los Santanderes llegan al Encuentro Territorial con una agenda regional común para el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030

Uno de los propósitos de este encuentro es consolidar una visión conjunta de los Santanderes que permita llevar al Gobierno nacional las principales necesidades, desafíos y oportunidades de ambos departamentos, a partir de un ejercicio previo de diálogo, concertación y priorización entre actores institucionales y sociales.

La participación de estos sectores será clave para definir iniciativas y estrategias que respondan a las particularidades de los territorios y contribuyan a impulsar su desarrollo económico y social.

Como antecedente, durante el primer empalme regional del entonces presidente electo, realizado en Cúcuta, se habló de la llamada ‘Patria Milagro’, con la apuesta de comenzar por los territorios que más han sufrido, entre ellos esta zona de frontera.

Con este encuentro, Santander y Norte de Santander buscan posicionar sus prioridades regionales en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, en un proceso que pretende articular las propuestas territoriales con las decisiones y acciones del Gobierno nacional para el periodo 2026-2030.

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