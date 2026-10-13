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DIAN confirma que la fundación de la primera dama pertenece al Régimen Tributario Especial
Ante los cuestionamientos por las ayudas para los damnificados del terremoto, la DIAN aclaró que las entidades sin ánimo de lucro pueden recibir donaciones, incluso si no pertenecen al Régimen Tributario Especial.
Authored by
dsifontes
PRIMERA DAMA EN COLOMBIA
La opinión
La Opinión
Martes, 13 de Octubre de 2026

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se pronunció sobre la situación tributaria de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cuya fundadora es la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda Aruachán, en medio de los cuestionamientos relacionados con la recolección de ayudas para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

A través de un comunicado, la entidad confirmó que la fundación tiene vigente su Registro Único Tributario (RUT) y hace parte del Régimen Tributario Especial (RTE). Por esta razón, está sujeta a los derechos, obligaciones y mecanismos de control establecidos para las organizaciones que pertenecen a este régimen.

La DIAN precisó que las afirmaciones según las cuales Colombia Luz y Sonrisas no pertenece al Régimen Tributario Especial o carece de reconocimiento por parte de la administración tributaria no corresponden a su situación jurídica actual.

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¿La fundación puede recibir donaciones?

Frente a las dudas sobre la recolección de ayudas para las personas afectadas por el terremoto, la entidad explicó que las organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas pueden recibir donaciones para cumplir con su objeto social.

La DIAN aclaró que pertenecer al Régimen Tributario Especial no es un requisito general para recibir aportes. La diferencia radica en el tratamiento tributario de esas donaciones y en la posibilidad de expedir certificados para que los donantes puedan acceder a los beneficios fiscales previstos en la ley.

En ese sentido, las entidades que pertenecen al RTE pueden emitir las certificaciones correspondientes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016. Las organizaciones que no forman parte de este régimen no pueden expedir esos certificados para efectos de dichos beneficios.

Por lo tanto, la entidad tributaria señaló que no es jurídicamente acertado afirmar que una organización carece de facultades para recibir donaciones únicamente por no estar inscrita en el Régimen Tributario Especial.

¿Qué implica pertenecer al Régimen Tributario Especial?

El Régimen Tributario Especial contempla disposiciones particulares para determinadas entidades sin ánimo de lucro que cumplen los requisitos legales. Su pertenencia implica obligaciones tributarias y está sujeta a mecanismos de control por parte de la administración.

En el caso de Colombia Luz y Sonrisas, la DIAN confirmó que la fundación se encuentra actualmente dentro de este régimen y tiene su RUT vigente.

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