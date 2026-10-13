Bombardeo contra el Frente 33 en el Catatumbo dejó cuatro muertos y tres soldados heridos

Una operación militar contra el Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Frente 33, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, dejó cuatro integrantes de esa estructura muertos y tres soldados heridos, según el balance entregado por el Ministerio de Defensa.

La acción se realizó a las 10:00 de la noche del sábado 10 de octubre de 2026, mediante una operación conjunta, coordinada e interinstitucional de las Fuerzas Militares, dirigida contra esta facción, señalada por el Ministerio de pertenecer a la estructura de alias Calarcá.

De acuerdo con la información oficial, las labores de inteligencia permitieron identificar campamentos, un búnker y áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados. A partir de estos hallazgos, las autoridades determinaron el empleo del componente aéreo, seguido del ingreso de unidades terrestres para asegurar y registrar el sector.

Durante las acciones en tierra, tres soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado en zonas aledañas al campamento.

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Entre los muertos hay una adolescente de 16 años

Entre los cuatro integrantes del Frente 33 que murieron en desarrollo de operaciones militares se encuentra una menor de 16 años.

Según el Ministerio de Defensa, información del Instituto Nacional de Medicina Legal permitió establecer la edad de la adolescente. La cartera señaló que ella se encontraba en "función continua de combate".

“Las Fuerzas Militares condenan, una vez más, el reclutamiento e instrumentalización de menores por los grupos armados, práctica que los expone a las hostilidades de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López.

Armas, municiones y campamentos incautados

Durante la operación, las Fuerzas Militares reportaron la incautación de diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, 57 cargadores y 3.867 cartuchos de diferentes calibres.

También fueron halladas dos miras ópticas, material de intendencia y tres teléfonos celulares.

En el registro del área, las tropas localizaron tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de la estructura armada, tres áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados y un búnker. Además, encontraron cinco brazaletes alusivos a las Farc.

Según el Ministerio de Defensa, el propósito de la acción militar era proteger a las comunidades rurales de Tibú frente al accionar armado del Frente 33 y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en esta zona de Norte de Santander.

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La cartera aseguró que ambos grupos han protagonizado enfrentamientos y han afectado viviendas mediante ataques con drones cargados con explosivos. También señaló que la instalación de campos minados representa un riesgo para la población civil y para los integrantes de la Fuerza Pública que adelantan operaciones en la región.

El Ministerio sostuvo que las afectaciones a las viviendas mencionadas en su pronunciamiento habían sido documentadas antes de la operación del 10 de octubre.

Finalmente, el Gobierno nacional reiteró que continuará utilizando las capacidades de la Fuerza Pública para defender el territorio y el orden constitucional, bajo los principios de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario.