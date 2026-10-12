Noche violenta en Cúcuta: un dragoneante del Inpec asesinado, un policía herido y explosivos en hechos aislados

Tres hechos violentos en simultanea se presentaron en la noche de este lunes festivo en la capital nortesantandereana.

En una estación de servicio del barrio Prados del Este, un hombre fue asesinado a bala mientras permanecía en un automóvil Chevrolet Spark GT.

Se trataría de Brayan Rangel Saavedra, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Por otro lado, en el barrio Viejo Escobal, un miembro de la Policía Metropolitana de Cúcuta fue atacado a disparos en la zona fronteriza, el uniformado fue remitido a un centro médico de la ciudad.

Ataque a la Cárcel Modelo de Cúcuta

Desde las afueras del complejo carcelario, a la misma hora que sucedía todo en la álgida noche cucuteña, fue lanzado un artefacto explosivo. Hasta el momento no se conoce si hubo afectados en las instalaciones.