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Alcaldía de Ragonvalia decreta toque de queda tras ataque a policías
La medida regirá entre las 9:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, del 13 al 15 de octubre
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crojas
Alcaldía de Ragonvalia decreta toque de queda tras ataque a policías
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Martes, 13 de Octubre de 2026

La Alcaldía de Ragonvalia decretó toque de queda como medida para preservar el orden público y prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad, luego de que un grupo de uniformados de la Policía Nacional fuera atacado mientras adelantaba labores de patrullaje en el casco urbano.

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La decisión quedó establecida en el Decreto 060 de 2026 y de acuerdo con lo dispuesto en el documento, el toque de queda se aplicará entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. durante los días 13, 14 y 15 de octubre.

La medida se conoce luego de un ataque contra policías que realizaban labores de vigilancia. Según la información preliminar, los uniformados fueron atacados bajo la modalidad de francotirador y no se reportaron heridos.

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Restringen horarios de establecimientos y consumo de licor

El decreto también contempla la modificación temporal de los horarios de funcionamiento de los establecimientos abiertos al público, así como restricciones a la venta y el consumo de bebidas embriagantes.

Estas disposiciones estarán vigentes desde las 9:00 p.m. del martes 13 de octubre hasta las 6:00 a.m. del viernes 16 de octubre de 2026.

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