Alcaldía de Ragonvalia decreta toque de queda tras ataque a policías

La Alcaldía de Ragonvalia decretó toque de queda como medida para preservar el orden público y prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad, luego de que un grupo de uniformados de la Policía Nacional fuera atacado mientras adelantaba labores de patrullaje en el casco urbano.

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La decisión quedó establecida en el Decreto 060 de 2026 y de acuerdo con lo dispuesto en el documento, el toque de queda se aplicará entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. durante los días 13, 14 y 15 de octubre.

La medida se conoce luego de un ataque contra policías que realizaban labores de vigilancia. Según la información preliminar, los uniformados fueron atacados bajo la modalidad de francotirador y no se reportaron heridos.

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