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Pacto Histórico elige a Gustavo Petro como presidente y convoca a paro nacional
Petro hizo un llamado a profundizar la protesta social y avanzar hacia la convocatoria de un paro nacional en el territorio colombiano y a "fortalecer el poder constituyente del pueblo".
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valents2121
PACTO HISTÓRICO.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 16 de Octubre de 2026

La Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico oficializó la elección por unanimidad del expresidente Gustavo Petro como presidente del movimiento,  "en una decisión que fortalece su unidad, dirección colectiva y proyección como alternativa de poder".

Tras el nombramiento, Petro hizo un llamado a profundizar la protesta social y avanzar hacia la convocatoria de un paro nacional en el territorio colombiano y a "fortalecer el poder constituyente del pueblo".

Lea aquí: Juan Gonzalo Ospina se posesionó como nuevo embajador de Colombia en Bélgica 

Asimismo, la colectividad anunció el impulso de un "Pacto por la Vida" en respuesta al gobierno de Abelardo de la Espriella, buscando articular la movilización ciudadana, el fortalecimiento electoral y una agenda programática enfocada en las demandas de los sectores populares y las clases medias en empleo, educación, salud, vivienda y desarrollo productivo.

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