Así anunciaron Johanna Fadul y Juanse Quintero que serán padres nuevamente

Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero, conocido como Juanse, sorprendieron a sus seguidores este jueves 15 de octubre al anunciar que serán padres nuevamente. La pareja publicó varias fotografías y un video en la playa, en los que mostró una ecografía y confirmó la llegada de su bebé.

“Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”, escribieron en sus redes sociales.

La publicación recibió mensajes de felicitación de amigos y colegas del entretenimiento, entre ellos Michelle Gutty, Marcela Reyes y Lucía Aldana.

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En una de las imágenes, la pareja escribió en la arena los años 1988, 1985 y 2027, en referencia a sus nacimientos y al año en que esperan recibir a su hijo. Hasta el momento, no han revelado cuántas semanas de embarazo tiene la actriz.

Johanna Fadul y Juanse Quintero: la pérdida de sus gemelas

La noticia tiene un significado especial para la pareja, que perdió a sus hijas gemelas, Antonella y Anabella, en 2015, cuando vivían en México. El embarazo presentó complicaciones relacionadas con el síndrome de transfusión feto-fetal y, pese a los esfuerzos médicos, las niñas fallecieron.

En 2025, durante una conversación en el pódcast ‘Vos Podés’, Fadul recordó los difíciles días que pasó en la clínica y cómo aquella experiencia transformó su vida.

“Fueron seis días de clínica densos. JuanSe nunca me demostró esa vulnerabilidad, pero esto me llevó a mí a madurar, forjar mi carácter”, contó la actriz.

El tratamiento de fertilidad de Johanna Fadul

En una entrevista reciente con ‘La Red’, de Caracol Televisión, la actriz reveló que había iniciado un tratamiento de fertilidad con inyecciones, geles y medicamentos hormonales.

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Según explicó, de nueve óvulos extraídos, cuatro fueron analizados y solo uno resultó apto para continuar con el procedimiento. En ese momento, contó que el embrión fecundado permanecía congelado a la espera de su transferencia.

La actriz también había hablado de posibles complicaciones uterinas posteriores al procedimiento médico que recibió tras perder a sus gemelas.

Por ahora, Johanna y Juanse no han confirmado si el embarazo anunciado es resultado de la transferencia de aquel embrión. Sin embargo, la noticia representa una nueva etapa para la pareja, que durante años ha hablado públicamente de su deseo de convertirse nuevamente en padres.