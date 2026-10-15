¡Era mentira! El ‘Pibe’ Valderrama reapareció con sus famosos crespos

El alboroto que se creó en redes sociales, a partir del corte de la melena ensortijada de Carlos "El Pibe" Valderrama, tuvo hoy un desenlace feliz, luego que el excapitán de la Selección Colombiana reapareció en esas mismas redes sociales con sus famosos crespos al aire, animando la campaña publicitaria de una bebida.



"El Pibe sin melena ni merece llamarse El Pibe, se la creyeron m...", dijo el exfutbolista y gloria del fútbol local.

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Lo hizo, mientras se quitaba de su cabeza una suerte de gorro de color piel, que daba la impresión de haberse rapado el cabello.



Esta semana, las redes sociales volvieron viral la imagen en la que la esposa de Valderrama le pasaba una máquina de corte de cabello por la cabeza del legendario jugador, hasta dejarlo totalmente calvo, lo que desató las suspicacias de varias personas que apuntaron que se trataba de una expectativa publicitaria.



Otros, a cambio, lamentaron que el mediocampista hubiera decidido cambiar de look, al recordar que sus crespos dorados coincidieron con una de las etapas más brillantes de la Selección Colombiana de Fútbol, que fue a tres mundiales.

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Las especulaciones acabaron hoy cuando el exfutbolista reapareció con sus rulos ya canosos y sonriente, invitando a consumir una bebida local.



Valderrama, samario de 65 años, se inició en el balompié en el Unión Magdalena, en donde entre 1981 y 1984, de allí pasó a Millonarios y en 1985 recaló en el Deportivo Cali hasta 1988 cuando fue vendido al Montpellier de Francia y de allí al Real Valladolid, entre 1991 y 1992.

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Concluida su expedición por Europa, el mediocampista regresó en 1992 al torneo local, enfundado en la camiseta del Deportivo Independiente Medellín y luego fichó por el Junior de Barranquilla, en donde jugó entre 1993 y 1996.



Su última etapa deportiva la vivió en la MLS de los Estados Unidos, en donde defendió los colores del Tampa Bay Mutiny (1996–1997, 2000–2001), el Miami Fusion (1998–1999) y el Colorado Rapids (2001–2002).



Vistió la camiseta de la Selección entre 1985 y 1998. Disputó 111 partidos, marcó 11 goles y estuvo en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

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