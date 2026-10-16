Fonseca ya no se presentará en el estadio El Campín

Tras la fuerte polémica generada por el estado de la gramilla del estadio El Campín, los organizadores del concierto de Fonseca programado hace meses para el próximo 24 de octubre, informaron que ahora se realizará en el Vive Claro, también en Bogotá.

Según comunicación oficial del artista, la decisión, que se sale completamente de las manos, responde al compromiso de ofrecer al público una noche con todas las garantías de seguridad, producción y comodidad que merece.

"El equipo de producción ya trabaja en el traslado para que cada detalle preparado para esta cita llegue intacto: el mismo repertorio, la misma puesta en escena y la misma fiesta que Bogotá lleva meses esperando", dicta el comunicado.

“Bogotá es mi casa, y la casa está donde está la gente. Todo lo que preparamos para esa noche sigue en pie, con la misma ilusión del primer día y con más ganas que nunca de encontrarnos para cantar juntos las canciones que nos han conectado durante tanto tiempo. Hoy la vida nos sorprende con una situación que no podemos controlar, pero lo importante es que nuestra cita cambia de lugar pero no de fecha. Los espero el sábado 24 de octubre en Vive Claro Estadio de mi Bogotá del alma. Mi gratitud y cariño por ustedes siempre". Fonseca.

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La fecha se mantiene, las boletas conservan total validez y el espectáculo llega completo a su nuevo escenario. Algunas localidades de gradería tendrán leves ajustes (se cargará la nueva boleta en Tuboleta pass solo para las localidades de gradería) los palcos y silletería en gramilla no tendrá ninguna modificación.

El concierto, que ya está completamente vendido, llega en uno de los capítulos más significativos para el artista bogotano. 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', su undécimo álbum de estudio, lanzado en abril de 2026, está nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, y se suma a una trayectoria de más de dos décadas que ya cuenta con nueve gramófonos latinos. Un disco que habla del tiempo, de vivir el presente y de aprovechar lo que importa: la mejor razón para encontrarse con su gente en casa.

Ahora, se espera información lo que suceda con los demás conciertos programados entre los meses de noviembre y diciembre en el estadio El Campín.

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