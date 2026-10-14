Distrito analiza acciones legales o suspender conciertos por grama en El Campín

Siguen los cuestionamientos al concesionario Sencia ante el preocupante estado de la grama del estadio El Campín, que provocó la suspensión anoche del partido Millonarios vs Once Caldas.

Según afirmó el director del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García, se inició el estudio para determinar las posibles acciones penales y disciplinarias ante este incumplimiento del contrato tras el concierto de BTS.

Incluso reveló que la cancelación, suspensión o aplazamiento de los próximos conciertos programados es una de las posibles opciones para poder lograr el cumplimiento del calendario ya organizado por la Dimayor para los partidos de Millonarios y Santa Fe.

Esto recordando que Fonseca tiene programado su concierto para el próximo 24 de octubre y Ryan Castro para la noche de Halloween del 31 de octubre.

"Todas las alternativas que contribuyan a recuperar la gramilla son válidas y si dentro de esas alternativas está no realizar el concierto del 24, pues se debe evaluar", señaló el director al enfatizar en que "la prioridad es el fútbol".

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Según el informe técnico revelado por la interventoría del distrito, señala que la grama necesita como mínimo 5 días más para quedar completamente estable y lista para jugar.

Ante este panorama el distrito tendrá un nuevo encuentro con el concesionario ciencia y la di mayor para solicitarle un plan de acción para poder cumplir con los próximos partidos.

En ese sentido, el partido programado para el próximo jueves entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba también esta en veremos para su cumplimiento.

Una de las opciones es jugar en el estadio Metropolitano de Techo, pero al ser de menor tamaño solo es viable para Independiente Santa Fe, ya que Millonarios tiene una mayor cantidad de abonados que no se podrían ubicar en este escenario.

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