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Congreso de Innovación en Trabajo Social en Unisimón
El evento incluye ponencias centrales y talleres prácticos liderados por expertos de España,Colombia, Argentina y Chile.
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jdaza
Congreso de Innovación en Trabajo Social en Unisimón
Alianza Unisimon
Viernes, 16 de Octubre de 2026

Bajo la consigna “Familia, género y corresponsabilidad: Transformaciones globales y nuevas agendas para el bienestar”, la Universidad Simón Bolívar, Campus Cúcuta, liderará el Congreso de Innovación en Trabajo Social, un espacio clave para el debate académico e institucional, que pretende “afinar la mirada frente a las situaciones sociales emergentes que exigen respuestas innovadoras desde el Trabajo Social”, indicó la directora de este programa académico, Karen Marbeny Díaz García.

Lea: Unisimón se posiciona en el ranking mundial Times Higher Educatión (RHT)

El evento incluye ponencias centrales y talleres prácticos liderados por expertos de España,Colombia, Argentina y Chile y tendrá lugar del 21 al 23 de octubre, desde la 1:00 p. m. en elHotel Bolívar y las instalaciones de la institución.

Para más información e inscripciones, los interesados podrán comunicarse al WhatsApp (+57) 324 483 5898 o al correo prog.trabajosocial@unisimon.edu.co.

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