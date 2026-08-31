Presidente De la Espriella llamó a Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda por su enfermedad

Tras el video de Lucas Francesco Murillo en el que había solicitado públicamente ayuda para acceder a atención médica debido a la grave enfermedad que padece, el presidente Abelardo de la Espriella se comunicó directamente con él.

Según informó el mandatario, después de conocer la situación de Lucas impartió instrucciones para que el caso fuera atendido. El menor se encuentra actualmente bajo atención de la Nueva EPS y recibe tratamiento en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga por una cardiopatía severa.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella a Lucas Murillo?

Durante la llamada, De la Espriella le manifestó al niño que no estaba solo y que el Gobierno se encargaría de brindarle el respaldo necesario para enfrentar su enfermedad. También le expresó afecto y ánimo durante la conversación.

El presidente contó posteriormente que el contacto con el menor tuvo un impacto especial para él. “Pude hablar directamente con el pequeño Lucas en una llamada que me conmovió profundamente”, señaló al referirse al diálogo que sostuvo con el niño.

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De la Espriella aseguró además que el caso recibió una instrucción inmediata desde el momento en que tuvo conocimiento de la situación. “El clamor de nuestros niños jamás será ignorado por este Gobierno”, afirmó, al explicar las acciones adoptadas para garantizar la atención médica de Lucas.

El mandatario precisó que Lucas está siendo atendido por especialistas de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, institución que asumió el tratamiento de su cardiopatía severa. La atención se desarrolla a través de la Nueva EPS, de acuerdo con la información entregada por el presidente.

De la Espriella también manifestó su intención de viajar próximamente a Cúcuta para visitar personalmente al menor. Lucas vive en esa ciudad y fue allí donde hizo público su pedido de ayuda ante la situación de salud que enfrenta.

En su mensaje, el presidente extendió su referencia a otro menor de Cúcuta, Liam Santiago, quien también afronta una enfermedad. Explicó que la familia del niño ya presentó las historias clínicas y los documentos médicos correspondientes, luego de que Liam fuera diagnosticado y atendido en España.