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Nueva EPS mueve $1,08 billones para ponerse al día con su red de prestadores
La administración interventora postuló ante la Adres recursos por $1,08 billones para 1.913 prestadores, incluidos por primera vez todos los valores radicados por las IPS del Régimen Subsidiado.
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dsifontes
NUEVA EPS EN COLOMBIA
Colprensa
Colprensa
Viernes, 28 de Agosto de 2026

La administración interventora de Nueva EPS gestionó la postulación de $1,08 billones ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para el pago a 1.913 prestadores de servicios de salud, una operación que incluye por primera vez la totalidad de los recursos radicados por las instituciones del Régimen Subsidiado.

El monto, equivalente a 997.067 millones de pesos para el subsidiado, representa uno de los desembolsos más altos postulados por la entidad y abarcará a 1.555 prestadores, priorizando gestores farmacéuticos y la red hospitalaria pública y privada. El saldo restante, 82.725 millones, corresponde a 358 prestadores del Régimen Contributivo, que ya habían recibido postulaciones en las semanas previas de agosto.

La movida se enmarca en los primeros días de gestión del agente especial interventor Roberto Solano, designado por la Superintendencia Nacional de Salud el pasado 18 de agosto para revertir la crisis financiera y operativa de la aseguradora, que acumula deudas millonarias con su red asistencial y no presenta estados financieros certificados desde 2023.

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"Este es el primero de muchos logros que tienen que ser resultado de la gestión que estamos adelantando. Nuestro propósito es trabajar de manera decidida para fortalecer la relación con las IPS, mejorar el flujo de recursos y contribuir a recuperar la confianza de nuestra red. Postular el 100 % de lo radicado por las IPS del Régimen Subsidiado es una señal clara de ese compromiso", afirmó Solano.

La Nueva EPS, que cuenta con 11,3 millones de afiliados, aclaró que la postulación ante la Adres no implica el giro inmediato de los recursos, ya que estos están sujetos a los procedimientos de verificación y asignación de la administradora.

No obstante, la medida es interpretada como un paso hacia el saneamiento financiero y la garantía de continuidad en la atención, tras meses de retrasos en el pago que han puesto en riesgo la sostenibilidad de la red prestadora.

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