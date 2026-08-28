Video | Elefantes lucharon contra las inundaciones en Nepal para salvar su vida

Las devastadoras inundaciones que golpearon a Nepal también dejaron imágenes que muestran cómo la emergencia afectó a la fauna de la región. Un video registró el momento en que una manada de elefantes luchaba contra una fuerte corriente de agua para mantenerse con vida.

De acuerdo con reportes sobre el hecho, cinco elefantes —tres adultos y dos crías— fueron arrastrados por las aguas hacia el norte de India, hasta una zona cercana a una presa en el distrito de Bahraich, en Uttar Pradesh.

Las imágenes muestran a los animales en medio de una corriente de gran fuerza, intentando avanzar entre el agua y el barro. Las dos crías enfrentaron mayores dificultades para mantenerse a flote, mientras los ejemplares adultos permanecían cerca de ellas.

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Los adultos no abandonaron a las crías

El comportamiento de la manada llamó especialmente la atención porque los tres elefantes adultos permanecieron junto a las dos crías mientras estas luchaban contra la corriente.

Según reportes de medios indios, los animales fueron arrastrados después de que las aguas procedentes de Nepal ingresaran al río Karnali, conocido también como Ghaghara en territorio indio.

La situación llevó a las autoridades forestales y equipos de emergencia a intervenir para evitar que los elefantes volvieran a ser arrastrados por la corriente.

Finalmente, los animales fueron puestos a salvo, después de permanecer expuestos a condiciones peligrosas por el fuerte caudal.

Una tragedia que también afectó a los animales

Las imágenes de los elefantes se conocieron mientras Nepal continúa enfrentando una de las emergencias más graves registradas en la región.

Las inundaciones repentinas del 26 de agosto provocaron enormes daños en comunidades, carreteras y puentes, después de que una masa de agua, hielo, barro y rocas descendiera por los sistemas fluviales del Himalaya.

La emergencia también alcanzó zonas del norte de India, donde las fuertes corrientes desplazaron a los elefantes.

El video de la manada se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la tragedia y permitió evidenciar que los efectos de las inundaciones no solo golpearon a las poblaciones humanas, sino también a los animales que habitaban las zonas afectadas.